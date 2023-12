Corvinul se află pe locul 2 în clasament, la doar un punct în spatele liderului Șelimbăr. Mai mult decât atât, elevii lui Maxim și-au asigurat și prezența în sferturile Cupei României. De 35 de ani nu a mai reușit echipa din Hunedoara o asemenea performanță.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, antrenorul Corvinului a vorbit despre parcursul din acest an, planurile pentru 2024 și situația ciudată din Liga 2, unde am putea vedea un play-off cu trei echipe fără drept de promovare.

Florin Maxim, mesaj pentru rivalele din Liga 2: "Aici nu joacă banii"

Ai reușit în acest an să readuci Corvinul în Liga 2, iar echipa termină 2023 pe locul 2 în campionat și cu o calificare în sferturile Cupei. Cum ați trăit tot acest parcurs?

Dacă privești din exterior ai zice că a fost un an perfect, dar pentru noi nu e ceva de mirat. Am obținut promovarea și toate rezultatele astea după ce am menținut același nucleu de jucători. Pentru noi nu e chiar întâmplător. Nu ne gândeam să fim chiar în primele două, dar speram să fim pe un loc de play-off în Liga 2. După ce am analizat adversarii, am avut această speranță.

Echipele care au retrogradat din Liga 1 păreau favorite la începutul sezonului, dar ceva nu a mers acolo. Te așteptai la asta?

Noi știm că suntem printre ultimele echipe în ceea ce privește valoarea lotului. Dar în același avem în lot jucători care au avut contact cu Liga 1, numai că au căzut într-un con de umbră. Se numără aici Mihai Velisar, Marius Coman, care a fost golgheter în Liga 2, doar că au suferit niște accidentări, încrederea le-a scăzut.

Nu știu ce să spun despre echipele de tradiție, cum ar fi FC Argeș sau Chindia. Uneori nu joacă banii. E dificil să nimerești jucătorii pentru Liga 2, e greu să formezi un grup. Noi am fost atenți la transferuri, nu am transferat doar de dragul de a transfera. Toată lumea vrea dubluri pe posturi, dar trebuie să te gândești și la jucătorii care nu prea prind minute. Nu e confortabil să ai șapte-opt jucători buni, care pot face diferența, dar tu să-i lași pe bancă. De asta am fost foarte atenți la lot, ne-a și ieșit, am avut continuitate. Ne-a și ferit Dumnezeu de accidentări.

Mihai Velisar și Marius Coman erau pe val la un moment dat...

Coman a semnat cu Petrolul, apoi s-a accidentat. I-au mai dat o șansă după ce a revenit, dar e altceva la Liga 1, nu te așteaptă nimeni. Și Denis Hrezdac era titular la UTA în anul promovării, dar apoi s-a accidentat la genunchi. Acum e foarte bine, și-a găsit locul și el. Velisar are un caracter frumos, îl știam. Ne luăm informații despre jucătorii pe care îi aducem. Am riscat cu acești jucători, dar ne-a ieșit.

"Îmi doresc să vină oferte pentru jucătorii mei"

Te aștepți să vină oferte pentru acești jucători în perioada de transferuri din iarnă?

Îmi doresc asta pentru jucătorii mei! Chiar dacă încercăm să formăm o echipă competitivă, nu ne garantează nimeni nimic. Îmi doresc să vină oferte pentru jucătorii de la Corvinul. Și eu am fost jucător, știu ce înseamnă acest lucru. Dacă sunt oferte bune pentru ei și pentru club, putem găsi înlocuitori.

Legat de oferte, cum a decurs discuția ta cu cei de la Dinamo?

Mă bucur că cei de la Dinamo s-au gândit la mine. Aceste discuții au venit în urma rezultatelor, a muncii mele. Le mulțumesc că au apelat la mine, dar chiar avem treabă aici. Mă leagă multe de Corvinul, aici am debutat la Liga 2, plus eu sunt născut în zonă, la Brad. Am susținerea tuturor aici, toată lumea încearcă să ne ajute. Nu am de ce să plec, nu sunt condiționat de timp. Un antrenor trebuie să-și facă mâna, iar eu sunt cumva la început de carieră. Nu mă grăbesc, sincer îți zic. Dacă muncești bine, ofertele vor veni.

Corvinul Hunedoara ar putea să primească drept de promovare din sezonul următor?

Eu așa am promisiuni, ar trebui să se rezolve această situație cu dreptul de promovare. Numai că dupa aceea nu va fi simplu. Dacă se va rezolva această problemă, apoi va începe demolarea stadionului. Asta va fi altă problemă. Va dura vreo doi-trei ani până va fi gata stadionul, nu va fi simplu pentru noi să jucăm în altă parte. Dar îmi doresc să rezolvăm mai întâi problema promovării, iar apoi toate la timpul lor.

"În play-off am putea avea 3 echipe fără drept de promovare, nu e plăcut"

Ți se pare ciudat că sunt atâtea echipe în Liga 2 fără drept de promovare?

Da, nu e plăcut. Sunt atent și eu la toate discuțiile. Ar putea intra și Steaua în play-off, iar atunci am fi trei echipe fără drept de promovare. Astea sunt regulile, cumva trebuie să se schimbe ceva pe viitor. Nu cred că se va pune problema ca echipele fără drept de promovare să favorizeze pe cineva. Nu cred că e cazul! Noi avem jucători tineri, nu se pune problema de așa ceva. Dar vedem că apar tot felul de discuții.

Ce obiectiv ai stabilit pentru restul sezonului?

Noi am luat-o pas cu pas, acesta a fost motto-ul nostru. Le-am zis băieților să nu mai facem calcule, să obținem tot ce putem din meciul următor și apoi să tragem concluziile. Chiar dacă avem obiective pe termen mediu și lung, eu mi-aș dori să îmbunătățim jocul. Mai este loc de îmbunătățit și avem timp să lucrăm. Mi-aș dori ca jucătorii noștri să primească oferte bune, inclusiv de la Liga 1. Dacă aș fi în locul lor, nu aș pleca acum la altă echipă din Liga 2. S-a format un nucleu aici, s-au obișnuit și ei cu modul nostru de muncă.

