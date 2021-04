Irina Giurgiu, prima femeie antrenor din Romania cu licenta UEFA Pro! Cine este si unde antreneaza

Fotbalul romanesc are nevoie de cati mai multi oameni talentati, iar Irina Giurgiu este unul dintre acestia.

Tanara antrenoare a reusit la inceputul acestui an sa obtina cea mai inalta "calificare" pe care o poate lua un antrenor profesionist de fotbal, adica licenta UEFA Pro. In prezent, Irina Giurgiu lucreaza in Departamentul de Dezvoltare Fotbalistica al Federatiei Romane de Fotbal si se ocupa si de copii de la echipa bucuresteana Dream Team, unde e este antrenor coordonator si supravegheaza munca pe care grupele U11, U13, U15 si echipa Liga a 2-a feminina o fac, iar, cand e nevoie, intra si la joc pentru echipa de senioare.

"Fotbalul pentru mine este o pasiune si nu poti sa renunti asa dintr-odata. Cu siguranta va veni momentul in care voi renunta si voi lasa jucatoarele sa-si faca treaba. La inceput, la clubul meu, m-am gandit ca e nevoie si de jucatoare cu experienta pentru a forma o echipa si atunci toate antrenoarele de la clubul Dream Team au jucat la echipa mare. Treptat, dupa ce am gasit jucatoare de perspectiva, le-am lasat locul nostru in echipa si ele duc mai departe clubul Dream Team. Daca va fi nevoie, oricand voi intra", a declarat Irina Giurgiu pentru site-ul FRF.

Chiar daca a fost descurajata de multe persoane la inceput, Irina s-a lasat ghidata de pasiunea pentru fotbal si de dorinta de a avea o cariera in antrenorat. "Au fost momente cand am vrut sa renunt. Erau foarte multi oameni in jurul meu care ma descurajau si care spuneau ca nu o sa reusesti, nu o sa poti sa faci nimic din fotbalul feminin, nu o sa castigi bani, o sa iti fie greu, o sa iti pierzi timpul.

La un moment dat m-am intrebat: oare ce vreau sa fac? Vreau sa fac ceva cu aceasta cariera de antrenoare sau fac doar de placere? Si atunci, normal, timpul dedicat fotbalului nu mai era acelasi daca doream sa fac altceva. Am analizat foarte bine aceasta situatie si m-am gandit ca da, eu chiar vreau sa fac o cariera in fotbal si ar trebui sa merg mai departe indiferent de ce spun ceilalti", a mai spus pentru sursa citata.

Intrebata cum este ca antrenoare, Irina Giurgiu s-a caracterizat simplu si succint: "Ma consider o antrenoare echilibrata, traiesc fiecare meci in parte, dar incerc sa fiu temperata pentru a nu pune jucatoarele sub presiune. Imi place foarte mult disciplina, sa comunic cu jucatoarele si imi place ca echipa mea sa respecte regulile. Sunt o antrenoare careia ii plac provocarile si incerc ca la fiecare provocare sa gasesc o solutie fara sa ma blochez sau sa gandesc negativ".