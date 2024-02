O nouă bornă istorică atinsă de Erling Haaland! Doar Harry Kane a mai reușit asta

Atacantul lui Manchester City a demonstrat din nou de ce este unul dintre cei mai temuți atacanți din Premier League, reușind să marcheze împotriva tuturor celor 21 de echipe pe care le-a întâlnit în ultimele 18 luni.

Norvegianul a spart gheața împotriva echipei Brentford, 1-0, în meciul de marți, încheind în cele din urmă seria sa negativă împotriva echipei din vestul Londrei.

Înainte de această partidă, echipa lui Thomas Frank era singura echipă din prima ligă împotriva căreia Haaland nu reușise să marcheze din vara anului 2022, când s-a alăturat echipei City, până acum.

„Erling Haaland a marcat împotriva tuturor celor 21 de echipe pe care le-a întâlnit în Premier League; el este doar al doilea jucător care a jucat împotriva a mai mult de două echipe în competiție și a marcat împotriva tuturor după Harry Kane (32/32)” au scris cei de la Opta.

21 – Erling Haaland has now scored against all 21 sides he’s faced in the Premier League; he’s just the second player to have played against more than two teams in the competition and scored against all of them after Harry Kane (32/32). Collector. #MCIBRE pic.twitter.com/rHuFdxzBiD