Chelsea a deschis scorul pe Etihad Stadium în minutul 42, când Nicolas Jackson a pasat şi Raheem Sterling a înscris. Campioana Angliei şi a Europei a alergat după egalare, Erling Haaland a ratat din şase metri în minutul 78, trimiţând cu capul peste poartă.

Manchester City a pus o presiune uriaşă pe apărarea oaspeţilor şi Rodri a egalat în minutul 83. Elevii pregătiți de Pep Guardiola nu au mai reuşit să înscrie, iar meciul s-a terminat, scor 1-1.

"Cetățenii" au pus capăt seriei de 11 victorii consecutive în toate competiţiile şi este pe locul trei în Premier League, cu 53 de puncte, iar Chelsea se află pe 10, cu 35 de puncte. Lider este Liverpool (57 puncte), urmată de Arsenal (55 puncte), ambele cu un meci în plus față de Manchester City.

???? Erling Haaland IS human. An afternoon to forget. ???????? pic.twitter.com/j27vfNVHIl — OneFootball (@OneFootball) February 17, 2024

Gestul lui Erling Haaland după fluierul final

Atacantul norvegian a ratat numeroase ocazii pe parcursul partidei, iar la finalul partidei nu s-a mai putut abține și a împins într-o parte camera TV care îl filma de aproape.

"Am jucat 11 ani și am marcat 11 goluri. Asta înseamnă un gol pe sezon. Nu sunt omul potrivit să dau sfaturi atacanților. Ne-am creat șanse, data viitoare va marca. Nu am de ce să-l învinovățesc", a declarat Pep Guardiola la finalul meciului.