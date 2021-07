O alta echipa de legenda vrea sa revina in elita fotbalului romanesc! Ioan Andone se alatura si el proiectului si paraseste FC Voluntari

Fostul antrenor si jucator de la Dinamo vrea sa puna umarul la noul proiect.

Ioan Andone a activat ca jucator la Hunedoara, in perioada 1979 – 1983, astfel ca nu este intamplatoare numirea sa intr-o functie de conducere acolo. De asemenea, acesta si-a facut junioratul la Corvinul Hunedoara. A mai jucat ulterior la Dinamo Bucuresti, Elche si Heerenveen.



Ca antrenor, Ioan Andone a activat la Sportul Studentesc, U Cluj, Petrolul Ploiesti, Farul Constanta, FC Brasov, Bihor Oradea, Dinamo Bucuresti, Omonia Nicosia, CFR Cluj, Al Ettifaq, Al Ahli, TSKA Sofia, Rapid Bucuresti, FC Astana, Apollon Limassol, FC Aktobe si FC Voluntari.

In sezonul anterior, CS Hunedoara a activat in Seria 9 din Liga 3 si a incheiat pe locul 6, cu 23 de puncte. Fostul dinamovist lasa clubul din Voluntari pe mana lui Gabriel Tamas, fundasul central in varsta de 37 de ani al echipei, care a fost numit in aceasta vara in functia de presedinte.