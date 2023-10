"Nu poți, efectiv nu poți". Reacția lui Mihai Stoica la decizia lui Cristiano Bergodi de a nu-l primi pe Antonio Sefer la echipă

Toate meciurile de fotbal din Israel au fost amânate, inclusiv confruntarea naționalei lui Alon Hazan contra celor din Kosovo, din grupa preliminară a României la Euro 2024. Orașul Beersheba (cunoscut și ca Beer Sheva, scris Beer Șeva în limba română) se află la doar 40 de kilometri de Fâșia Gaza și în raza de acțiune a rachetelor palestiniene.

Antonio Sefer se antrenează cu echipa de tineret a Rapidului

Înaintea confruntării cu UTA Arad, Cristiano Bergodi a dezvăluit că fostul jucător al giuleștenilor se pregătește cu echipa de tineret, explicând că ar fi complicat să apară un fotbalist din afara lotului la antrenamentele formației mari.

Decizia lui Cristiano Bergodi a fost aprobată și de Mihai Stoica, cel care a oferit motive logice pentru această hotărâre.

"E logică decizia. Dacă ai doi jucători pe post şi are Rapid, tu îţi antrenezi jucătorii tăi. Nu poţi veni să aduci jucători în plus, că dai peste cap toate planurile. Şi noi am întâmpinat asemenea caz. Da, pot veni oricând, se pot antrena, pot face încălzire cu echipa, dar sunt antrenamente cu conţinut tactic. Nu poţi băga jucători cu care nu lucrezi. Nu poţi, efectiv nu poţi.

Să-ţi spun ceva. Când era Chiricheş la Napoli sau Tătăruşanu la Milan, normal că nu era nicio problemă să facă un antrenament. Vine Chivu, poate aduce un vibe foarte bun, dar asta nu înseamnă că vine un jucător fără echipă şi se antrenează zi de zi cu tine. Nu ai cum să faci aşa ceva. Cu toată dragostea pentru foştii jucători, dar tu chiar ai treabă, ai meciuri de jucat. Iar majoritatea antrenamentelor au conţinut tactic, iar tu lucrezi cu jucătorii pe care te bazezi.

La noi poate veni oricine, vine la sală, vine la un tenis, dar la antrenament, nu. Eu, la Galaţi, a trebuit să-i spun celui mai bun prieten pe care-l aveam, coleg cu mine la juniori, că trebuie să plece. Mergeam aşa, plângeam eu, plângea şi el, spuneam gata, nu ştiu ce... Asta e realitatea", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.