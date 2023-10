Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a dezvăluit că nu este dispus să renunțe la serviciile internaționalului român fără 1,5 milioane de euro, în condițiile în care Sepsi a cedat 40% din drepturile jucătorului.

Astfel, dacă-l va vinde pentru suma cerută, Sepsi va rămâne cu aproximativ 800.000 de pe urma celui mai ”vânat” jucător din lotul lui Liviu Ciobotariu.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre sumele cerute de echipele din Superligă pentru jucătorii români și spune că giuleștenii li s-a cerut chiar și 1,5 milioane de euro pentru jucătorii doriți.

În cazul lui Ștefănescu, acționarul giuleștenilor s-a limitat să spună că echipa sa a oferit ”o sumă bună”. În cele din urmă, mijlocașul a rămas la Sepsi.

Victor Angelescu: ”Mi se pare mult”

„Sunt foarte multe cluburi mai mici ca și notorietate față de noi, FCSB, Craiova, care au niște așteptări, probabil au văzut anumite prețuri de vânzare și nu înțeleg că pe lângă rezultatele obținute pe teren, aceste cluburi au o anumită prestanță.

Încearcă să vândă jucători la niște sume la care am vinde noi, FCSB, Craiova și e foarte greu să vinzi jucători în stilul ăsta. Unii din ei poate reușesc și se așteaptă să-l vândă direct în afara țării. Au fost câțiva jucători la care în momentul în care am întrebat cât se dorește pe ei am primit niște răspunsuri cu niște sume mari. Am primit inclusiv 1,5 milioane să dăm pe un jucător.

Am rămas un pic uimiți și nu are rost să începem negocierile dacă asta e suma cerută. Și pe Ștefănescu au cerut și către noi și către FCSB o sumă foarte mare, deși noi ofeream o sumă bună.

Dar nu numai Sepsi, sunt echipe din play-out care au cerut sume de peste un milion pe jucătorii lor. Eu cred că exagerează, dar să dai pe un jucător român un milion jumate... mi se pare mult, mai ales de la o echipă de play-out”, a spus Victor Angelescu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

În sezonul 2022-2023, Ștefănescu a bifat 38 de meciuri, a marcat de opt ori și a oferit opt pase decisive. El joacă la prima echipă a lui Sepsi din 2019, iar recent și-a prelungit contractul până în 2026. În iunie 2022, mijlocașul a debutat la naționala României.

În actuala stagiune, Ștefănescu are două goluri și trei pase decisive în 18 meciuri (11 în SuperLigă, șase în preliminariile Conference League, unul în Supercupa României și unul în Cupa României).