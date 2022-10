Nu e panică! Darius Olaru "acoperă" tot. Discursul mijlocașului după meciul Petrolul - FCSB 0-2

Olaru a acoperit centrul terenului fără cusur alături de Malcom Edjouma și a dat consistență jocului roș-albaștrilor, duminică seara, la Ploiești.

FCSB a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal. Vicecampioana s-a impus prin golurile marcate de Joyskim Dawa (45+2), din centrarea lui Billel Omrani, şi de Florinel Coman (47), din centrarea lui Andrei Cordea.

Darius Olaru, despre când s-a făcut diferența

FCSB a avut şi două bare, prin Darius Olaru (4) şi Andrei Cordea (27). Petrolul şi-a creat şi ea două ocazii mari de gol, prin Christian Irobiso (34, 68). Meciul a fost întrerupt pentru circa cinci minute în min. 13, din cauza fumului provocat de fumigene.

"Am făcut meci bun, mai eles în prima repiză, am dominat adversarul și am câștigat meritat. Din păcate, nu a intrat (n.r.: mingea trimisă de el în bară), dar nu contează, pentru că au marcat colegii mei.

Cu siguranță că a fost presiune mare, dar am intrat foarte montați să marcăm cât de repede se putea, apoi am marcat în debutul reprizei a doua și asta a contat", a spus Olaru, la televiziunea Digi Sport..

FCSB a izbutit în premieră două victorii consecutive în Superligă. Aceasta a fost prima victorie în deplasare a roş-albaştrilor în acest campionat, precum şi primul meci în care nu au încasat gol. Petrolul a suferit a patra înfrângere consecutivă, fără gol marcat în ultimele două etape.