"Noi radem la urma si radem bine!" Reactia lui Florin Talpan dupa ce Becali a anuntat victoria in procesul pentru marca "Steaua"

Curtea de Apel Bucuresti a respins marti solicitarea celor de la FCSB ca marca "Steaua", detinuta de CSA, sa fie anulata.

Chiar si in asemenea conditii, Gigi Becali a sustinut ca a castigat o noua batalie cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua. Becali afirma ca anumite spete nu au fost inca judecate si a obtinut o victorie de etapa.

Florin Talpan a reactionat dupa declaratiile facute de patronul FCSB: "Noi radem la urma si radem bine!"

"MARCA STEAUA/STEAUA BUCURESTI RAMANE LA NOI ACASA! LA CLUBUL STEAUA! Asa au decis azi judecatorii Curtii de Apel Bucuresti, cand, citand de pe portal puteti sa va bucurati alaturi de noi: "Respinge pentru autoritate de lucru judecat cererea de anulare pentru rea-credinta a marcii nationale STEAUA BUCURESTI nr. 72827, cererea de decadere a aceleiasi marci si cererea de anulare a marcii nationale STEAUA BUCURESTI nr. 130904."

Printre multe alte petite, avocatii FCSB au solicitat Tribunalului Bucuresti (actiune respinsa), respectiv Curtii de Apel Bucuresti anularea marcilor Steaua/Steaua Bucuresti, in temeiul existentei relei credinte la depunerea cererii de inregistrare si al temeiului ca marcile Clubului Steaua Bucuresti ar fi fost inregistrate cu incalcarea drepturilor anterioare apartinand reclamantei FCSB, decurgand dintr-o marca notorie neinregistrata cu denumirea STEAUA si respectiv dintr-un semn STEAUA utilizat in activitatea sa comerciala in perioada 2003-2015, ambele dobandite anterior datei de depozit a cererilor de inregistrare a acestor marci ulterioare.

Asa cum am citat mai sus din pronuntarea Curtii de Apel, solicitarea avocatilor FCSB a fost respinsa.

De asemenea, a fost respinsa solicitarea avocatilor FCSB ca instanta Curtii de Apel sa trimita catre ICCJ cererea lor pentru ca instanta suprema sa se pronunte in privinta anumitor articole din legea nr 84/1998, care, dupa parerea domniilor lor avocati, ar fi nelegale si neconstitutionale. Citand la fel de pe portal: Respinge cererea de sesizare a ICCJ ca inadmisibila.

Este adevarat ca apelul a fost admis in parte. Dar atat timp cat marca Steaua ramane acasa la Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu are importanta.

Este adevarat ca procesul nu s-a incheiat, doar un meci a fost jucat si eu cred ca am castigat.

Aceasta admitere se refera la faptul ca instanta desi a respins actiunea FCSB privind anularea marcii Steaua/decaderea, etc, a considerat ca trebuiesc discutate pe fond si multe alte petite printre care citam: "solutionarii exceptiilor necompetentei materiale si inadmisibilitatii si al sesizarii Curtii Constitutionale".

FCSB a solicitat si o constatare a notorietatii unei marci Steaua, care nu i-a apartinut si nu ii va apartine. Este de fapt un tertip ieftin de a eluda intr-un fel legea si a ocoli o sentinta definitiva si irevocabila data de ICCJ.

Dar nu a reusit nici azi, judecatorii respingand anularea marcii Steaua apartinand Clubului Steaua Bucuresti, respectiv decaderea acesteia pentru rea credinta.

Ne vom judeca in continuare la termenul din data 22.01.2019 si sper ca veti fi alaturi de mine, de juristul vostru, care, desi fiind supus la o presiune extraordinara atat mediatica cat si din partea clubului si a ministerului, reusesc sa rezist, sa apar si sa castig in continuare marca noastra.

Ne bucuram ca marca Steaua/Steaua Bucuresti ramane acasa, dar eu nu rad inca. Asa cum spuneam candva, si spun mereu, noi radem la urma si radem bine!", se arata in comunicatul transmis de Talpan catre ziare.com.