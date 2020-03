"Mori cu zile!" Jucatorul de nationala care povesteste cum arata IADUL PANDEMIEI de la Suceava. Dezvaluiri in exclusivitate

Fostul jucator a comentat criza provocata de Covid-19 in Romania.

Dorin Goian crede ca situatia va fi mult mai rea decat in prezent si se declara dezamagit de cum au gestionat autoritatile problema. Acesta se astepta ca Romania sa tina cont de greselile facute de Italia si sa nu ajunga in aceasta situatie. La Spitalul Suceava, 80 de angajati au fost depistati cu coronavirus, incident in urma caruita institutia a fost inchisa pentru dezinfectie, iar pacientii au fost mutati in alte unitati.

"Situatia e destul de delicata si nici nu a inceput nebunia. Sa vedeti ce o sa fie peste doua saptamani. Stam in casa, ne supunem regulilor, nu e timpul sa ne plangem, trebuie sa gasim solutii. Eu de obicei sunt o fire pozitiva, incerca sa nu exagerez cu televizorul, dar nu e usor. Nu ma gandeam ca se va ajunge aici, mi-au zis cei din Italia sa nu repeteam greselile lor, ei s-au trezit prea tarziu. Credeam ca noi toti vom invata din asta si vom lua masurile necesare. Din pacate...ca la noi la nimeni, vorba aceea, la noi in Romania, mori cu zile. Nu am progresat absolut de deloc. Nu ar trebui sa ii mai pese nimanui de sport acum. Important e sa trecem cu bine peste acest virus, din punct de vedere medical. Apoi vom vedea si pe celelalte planuri ce e de facut", a spus Goian pentru PRO X.