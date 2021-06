"New FC Brasov" renaste direct in Liga 2! Primarul Brasovului il vrea pe Ioan Ovidiu Sabau pentru postul de manager-antrenor

Echipa se va numi FC Brasov Steagu Renaste si va juca in Liga 2, in locul nou-promovatei Corona Brasov.

Pe 27 mai 2021, pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Brasov a fost introdus un proiect de aderare a Municipiului Brasov, alaturi de Serviciul Public de Termoficare Brasov si Directia de Administrare Infrastructura Brasov la Asociatia Clubul Sportiv Scotch Club, care va fi folosita pentru punerea pe picioare al "noului FC Brasov". Propunerea a venit din partea consilierilor PNL si USR, iar proiectul a fost votat de consilieri cu 21 de voturi "pentru" si doar 4 "impotriva".

Autoritatile locale pun la cale infiintarea "noului FC Brasov", care initial se va numi FC Brasov Steagu Renaste si care va avea la temelie Asociatia Clubul Sportiv Scotch Club. Aceasta a fost infiintata in 2019 si ii are printre membri pe primarul Allen Coliban si pe partenera sa, Camelia-Maria Clem, iar printre domeniile de activitate se regasesc curlingul, baschetul si schiul, neavand insa activitate din cauza pandemiei de coronavirus.

"Asociatia Scotch Club a aparut in 2019, este un club curat, pe care Primaria Brasov il primeste fara nicio obligatie. Vrem sa infiintam FC Brasov de la zero si se va face prin cesiune de loc dinspre CSM Corona Brasov catre noua structura FC Brasov. In momentul cand ies actele sper sa putem face cesiunea. Am discutat cu Razvan Burleanu, Octavian Goga si cu Adrian Stingaciu. Avem sustinerea FRF, acum asteptam sa iasa actele de la Judecatorie.

Suntem in grafic! Vrem sa investim serios in Academia FC Brasov. Ioan Ovidiu Sabau este o varianta pentru postul de manager-antrenor, dar nu singura. Se poarta discutii cu mai multi antrenori. Pentru un astfel de proiect avem nevoie de un management de un anumit calibru si care sa prezinte si credibilitate”, a declarat primarul Brasovului, citat de Monitorul Expres.

Noul club ar urma sa se numeasca initial FC Brasov Steagu Renaste si sa preia locul in Liga 2 al formatiei Corona Brasov, care este unul de drept public si nu are drept de promovare in Liga 1. Sectia de fotbal a Coronei ar urma sa fie desfiintata si locul sa fie preluat de clubul care se vrea continuatorul lui FC Brasov, echipa fanion a orasului si a judetului Brasov, iar noua structura sa preia si contractele jucatorilor si antrenorilor.

Municipalitatea vrea si atragerea numerosilor fani brasoveni care sustin acum pe ACS Steagul Rosu Municipal Brasov, care evolueaza in Liga 3 si a ratat promovarea dupa pierderea barajului cu Vedita Colonesti, in conditiile in care marca "FC Brasov" se afla in posesia Primariei Brasov. De asemenea, in ultimii ani, s-a vorbit despre modernizarea stadioanelor locale "Tineretului", "Municipal", "Metrom", "ICIM" si "Carpati", atat in beneficiul fotbalului brasovean, cat si pentru gazduirea cantonamentelor montane ale cluburilor din Liga 1.

Negocierea pentru aducerea la Brasov a componentului "Generatiei de Aur" a fost admisa si de Ioan Ovidiu Sabau, care a spus ca "am discutat cu primarul Brasovului despre proiectul fotbalistic de sub Tampa. Discutiile sunt pentru postul de manager - antrenor. Decizia nu este la mine. Sunt multe lucruri de rezolvat si nu este deloc usor. Eu am experienta unui proiect inceput de la zero la 'U' Cluj si cred ca este destul de complicat".