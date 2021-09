Mustață aruncă bomba: „Steaua a plătit deplasarea celor de la U Cluj! Am vorbit cu mai mulți avocați, asta e ilegal”

FCSB a încercat să revină pe Ghencea și a făcut o solicitare către CSA prin care a cerut să joace meciul cu Academica Clinceni, disputat, în cele din urmă, sâmbătă, pe Arena Națională, scor 3-2, pe noua arenă, însă clubul Armatei a respins cererea vicecampioanei, pe motiv că echipa de rugby a clubului va disputa meciul cu U Cluj pe acest stadion, deși meciul ar fi trebuit să se dispute pe terenul ardelenilor.

Mustață, liderul galeriei FCSB-ului, face acuze grave și susține că CSA a plătit din bani publici deplasarea celor de la U Cluj, doar ca FCSB să nu joace pe arena din Ghencea.

„Noi am făcut presiune asupra conducerii pentru a juca acolo (în Ghencea). Și noi am rămas blocați când am văzut că CSA a invitat U Cluj să joace pe Ghencea.

Din ce am văzut și la domnul Grădinescu, au plătit deplasarea echipei de la Cluj. Și dacă este adevărat... am vorbit cu Virgil, avocatul asociației „Salvați Steaua” și vom face o cerere către CSA și vom intreba să ni se răspundă și nouă cine a plătit deplasarea celor de la U Cluj, din banii publici.

Mâine mă duc la băbuța aia prin piață și poate aflu cine a plătit deplasarea rugbiștilor de la U Cluj din bani publici.

Am vorbit cu mai mulți avocați și ne-au spus că este ilegal dacă au plătit toate cheltuielile cu închirierea stadionului, cu hotelul celor de la Cluj”, a spus Gheorghe Mustață, la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.