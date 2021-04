Au 'ingropat' sportul romanesc! Imagini incredibile din fata MTS! Zeci de oameni s-au strans si protesteaza

Situatia din viata cotidiana face ca tensiunile dintre oameni si autoritati sa fie din ce in ce mai mari.

Principalele revendicari ale Sindicatului National Sport si Tineret se leaga de transparenta privind descentralizarea; criterii corecte pentru repartizarea bugetului catre subordonate / federatii sportive nationale si pentru premierile acordate sportivilor, antrenorilor si colectivelor tehnice; un dialog social real si corect; siguranta locurilor de munca; eliminarea inechitatilor salariale si deblocarea posturilor vacante, "MTS fiind singurul minister care nu scoate posturi la concurs desi in sistemul bugetar au fost ridicate interdictiile privind angajarile".

"Suntem revoltati fata de modul dezastruos in care este condus domeniul nostru de activitate. Actuala conducere a MTS nu se consulta cu specialistii din federatiile sportive sau din subordonate, iar masurile aberante care se stabilesc de catre un grup mic de persoane din minister, ne-au adus intr-un blocaj fara precedent in Sport si Tineret. Acest management arogant si netransparent trebuie sa inceteze", se arata intr-un comunicat al Sindicatului National Sport si Tineret.

Conform sursei citate, pentru 2021, an olimpic, ministerul a alocat finantari "sub limita saraciei", fara niciun fel de criterii in acordarea bugetelor catre federatii sportive nationale si subordonate si fara fundamentarea taierii premiilor pentru sportivi, antrenori si colectivele tehnice. Sindicalistii sustin ca, in timp ce pentru tot sistemul bugetar au fost ridicate interdictiile privind angajarile, in Sport si Tineret nu se pot organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cauza gestionarii proaste a bugetului de la centru.

