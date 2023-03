În 2008, cu Victor Pițurcă (66 ani) selecționer, România se califica de pe primul loc la Campionatul European din Austria și Elveția. Tricolorii au devansat-o pe Olanda în preliminarii, învingând-o la Constanța, cu golul lui Dorin Goian (42 ani), și și-au asigurat prezența la un turneu final după 8 ani de secetă.

Marian Aliuță dezvăluie de ce nu a mai fost convocat pentru EURO 2008

De Campionatul European din 2008 se leagă și cel mai mare regret al lui Marian Aliuță (45 ani). Fostul mijlocaș ofensiv a mărturisit că era în vederile lui Victor Pițurcă pentru lotul final, trebuia doar să nu se accidenteze. Numai că Poli Timișoara, clubul de care aparținea în urmă cu 15 ani, nu l-a mai folosit în ultimele 4 meciuri ale sezonului, pe motiv că a fost văzut într-un club.

„Știi care e cel mai mare regret al meu? Când s-a mers la Campionatul European cu Pițurcă, în 2008, am fost în acea campanie. Am jucat ultimul meci-test cu Rusia, am intrat foarte bine în joc, atunci am vorbti și cu nea Piți: 'Dacă rămâi așa, fără să te accidentezi...'. M-am dus la Timișoara, eram la Timișoara atunci, nici în lot nu am mai fost. Mi s-a spus că am pierdut noaptea. După trei etape mi-au zis că a fost falsă știrea, dar nu știu de ce s-a întâmplat asta. Era Dușan Uhrin antrenor.

Tot timpul mi-am pus întrebarea asta. Imediat aveam meci în Ghencea, nu am fost nici în lot. Vin de la echipa națională, nici în lot. Și nu doar o etapă, vreo trei. După care mă bagă... dar deja lotul se făcuse, se știa cine merge. Mi s-a zis că am fost într-un club... și am zis: 'Dacă eu am fost în club, sunt dispus să renunț la tot contractul, la toți banii. Știam că nu am fost'. Și după trei etape au zis: 'Nu, că nu ai fost! Ne prezentăm scuzele!'. Ceva s-a întâmplat acolo. De ce nu am mers să joc cu Steaua în Ghencea? Era un meci important. Mai ales că vorbisem cu nea Piți și mi-a zis: 'Băi, nu te-am văzut niciodată să alergi atât, cât ai alergat la Timișoara'. Cu Dușan Uhrin trebuia să fac și faza defensivă. La un moment dat o făceam mai bine pe aia”, a declarat Marian Aliuță la SuperFanii.

De-a lungul carierei, Aliuță a mai evoluat pentru Steaua București, Chindia Târgoviște, Gloria Bistrița, Farul Constanța, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Raid București, Metalurh Donetsk, Changchun Yatai, Iraklis Thessaloniki, FC Vaslui și Neftchi Baku. Pentru prima reprezentativă a adunat 5 prezențe, cu Ucraina, 1-0 și 2-0, Irlanda, 0-1, Rusia, 3-0, și Insulele Feroe, 1-0.

Lotul României la Campionatul European din 2008

Portari: Bogdan Lobonț (Dinamo), Marius Popa (Poli Stiinta Timisoara), Eduard Stăncioiu (CFR Cluj)

Fundași: Cosmin Contra (Getafe), Gabriel Tamaș (AJ Auxerre), Ștefan Radu (Lazio Roma), Răzvan Raț (Sahtior Donetk), Cristian Săpunaru (Rapid), Dorin Goian (Steaua), Sorin Ghionea (Steaua), Cosmin Moți (Dinamo)

Mijlocași: Florentin Petre (TSKA Sofia), Paul Codrea (AC Siena), Răzvan Cociș (Lokomotiv Moscova), Cristian Chivu (Internazionale Milano), Mirel Rădoi (Steaua), Nicolae Dică (Steaua), Bănel Nicoliță (Steaua), Adrian Cristea (Dinamo)

Atacanți: Adrian Mutu (AC Forentina), Ciprian Marica (VfB Stuttgart), Daniel Niculae (AJ Auxerre), Marius Niculae (Inverness).