Momentul în care Gigi Becali i-a întins o capcană lui Luțu: „N-a pus botul și a devenit omul lui de încredere!”

Ionuț Luțu, ajuns acum la 40 de ani, este omul de încredere al lui Becali și potrivit informațiilor obținute de sport.ro este singurul care are acces la conturile patronului FCSB.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că Gigi Becali a căpătat încredere în subalternul său în momentul în care i-a întins o cursă acestuia, însă fostul fotbalist nu a picat în ea.

Dragomir: „I-a dat nadă și nu a pus botul”

„Lui Luțu îi spune: «Ia de acolo, dă acolo». Are o încredere în Luțu cum nu am întâlnit, iar om mai loial decât Luțu nici nu am cunoscut în decursul vieții mele. Luțu este exemplul angajatului loial al patronului. Am și eu așa ceva! Am patru la mine la societăți la fel ca Luțu, adică pui în mâinile lor viața. Am și eu așa ceva!

Nu e riscant, dacă ai încredere ca în copiii tăi și ei să trăiască bine lângă tine, nu numai să îi exploatezi, nu numai să dai cu biciul în ei, pentru că asta nu înțeleg unii dintre cei care au făcut avere extraordinară. Vor numai ei să facă burta mare, în loc să ajute pe toată lumea. Nu, cei de lângă tine trebuie să trăiască bine! Am oamenii lângă mine, de încredere de aproape 30 de ani, iar eu sunt dificil.

Păi, dacă pe Luțu l-a făcut fericit cu casă și pentru el, și pentru fată, și pentru toată lumea…cum să nu îi fie loial? A, am văzut caractere murdare, dar ăștia ți-i alegi tu. Prietenii ți-i alegi tu, familia ți-o dă Dumnezeu.

Un om care-i dai în mână afacerea ta sau banii din casa de bani…trebuie să fii sigur că nu e ciupitor sau risipitor. Și nu faci asta un an, ci ani de zile…și 30 de ani! Aceștia sunt de încredere, de aceea îl laud pe Luțu. Cum l-a găsit Becali? I-a dat nadă, ca și mine cu ai mei, și nu a pus botul deloc”, a susținut Dumitru Dragomir, potrivit ProSport.

Ionuț Luțu a evoluat în cariera sa pe la echipe precum Steaua, Universitatea Craiova, Rapid București sau Galatasaray.