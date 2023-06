MM Stoica dă cărțile pe față despre fotbalistul pe care Gigi Becali a plătit 1,7 milioane de euro 

FCSB s-a luptat pentru titlu și în sezonul 2022-2023, însă a pierdut lupta cu echipa lui Gică Hagi, Farul Constanța. Deși era creditată cu șanse mari de a termina pe primul loc grație lotului valoros, FCSB a capotat în ultimele partide importante, dar a ratat titlul și pentru că unii jucători au avut evoluții șterse pentru mult timp.

Printre ei s-a aflat și arădeanul în vârstă de 22 de ani David Miculescu, fotbalist cumpărat de Gigi Becali pentru suma de 1.7 milioane de euro. Școlit la UTA, Miculescu a avut evoluții neconcludente chiar dacă a jucat în benzi, chiar dacă a jucat pe postul de atacant central.

Fost antrenor la FCSB, Nicolae Dică a spus recent că arădeanul îi seamănă ca stil de joc. Invitat la Orange Sport, gălățeanul Mihai Stoica a comentat afirmația lui Dică și a vorbit despre situația lui David Miculescu, fotbalist care mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2027.

”Nu sunt acelaşi profil, sub nicio formă. Miculescu are 22 de ani. Dică încă nu începuse la 22 de ani să joace la cel mai înalt nivel. Eu cred că a avut un an de acomodare la noi, pentru că este şi asta o problemă. Ardelenii, bănăţenii au câteodată nevoie de acomodare.

Eu în continuare am încredere foarte mare în David Miculescu, dar şi el trebuie să fie mai implicat. (n.r. dacă a apucat să discute cu el) Nu. Are până miercuri. I-am dat şi lui câteva zile libere, cum era normal”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

1.3 milioane de euro e cota lui David Miculescu

1,90 m e înălțimea lui David Miculescu