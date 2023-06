Arc în timp. Nicolae Dică a spus cine e "Dică" din prezent: "Îl compar cu mine"

Nicolae Dică a fost un jucător de creație care reușea de multe ori să marcheze și din ungiuri imposibile. Adulat în Ghencea pentru execuții sclipitoare și pase ingenioase, piteșteanul lansat de școala faimoasă de la Piteși s-a consacrat la Steaua într-o perioadă în care formația roș-albastră pătrundea an de an în cupele europene.

Dică îl laudă pe Miculescu

După retragere, fostul decar a devenit antrenor, iar ultima dată a stat pe banca celor de CS Mioveni. Mereu atent și la tinerii jucători din Superliga, "Dicanio" a vorbit despre unul dintre fotbaliștii de la FCSB, David Miculescu.

Întrebat într-o emisiune TV ce fotbalist din prezent îi aduce aminte de el, Dică l-a evidențiat pe arădeanul cumpărat de Becali de la UTA. Jucător înalt, de 1,90 m, Miculescu poate evolua atât benzi, cât și vârf împins. A fost folosit de Elias Charalambous când Andrea Compagno nu a putut evolua și a reușit să demonstreze că poate juca și în rolul de nouar clasic.

„Pe Miculescu îl compar cu mine. E un bun finalizator acolo în careu. Îl folosești în dreapta, în stânga, în centru, mereu apare la finalizare. Și eu am început de undeva. Am jucat în benzi la FC Argeș. Pe la 23 de ani am început să joc în centru și să dau goluri”, a declarat Dică, la Orange Sport.

Cotat la 1,3 milioane de euro, Miculescu mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2027. Becali a plătit 1,7 milioane de euro pentru a-l transfera de la UTA Arad. FCSB a încheiat pe locul 2 sezonul, după Farul Constanța.

50 de meciuri a jucat Miculescu pentru FCSC în acest sezon

A marcat cinci goluri și a oferit patru pase decisive

22 de ani are atacantul de la FCSB

1,3 milioane de euro e valoarea de piață

