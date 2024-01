Mitriță, dorit lângă Lionel Messi! Răspunsul dat de „starul” din Bănie: „Mi-am dorit foarte mult să fac asta”

Aripa stângă de 28 de ani a dezvăluit că a fost dorit în vară înclusiv de Inter Miami, unde ar fi fost coleg cu Lionel Messi, însă a refuzat oferta, deoarece și-a dori să revină la Craiova pentru a încerca să câștige titlul alături de olteni.

Dacă ar fi acceptat oferta de la Inter Miami, Mitriță ar fi fost la a doua experiență în MSL, după perioada petrecută la New York City.

Messi a semna cu Inter Miami la jumătatea lunii iulie, anul trecut.

Mitriță, dorit de Inter Miami

„Visul meu cu această echipă a fost să câștig un trofeu și va fi în continuare. De asta m-am întors la Craiova. Am luat-o ca pe o provocare, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă și să realizez acest lucru. Au fost oferte. Și de la această echipă (n.r. - Inter Miami), dar am spus că am venit cu sufletul acasă.

Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt. (n.r. - Ai prefera un titlu cu Universitatea Craiova decât un sezon cu Lionel Messi în echipă?) Corect. Pentru mine, da! Sunt din Craiova, născut și crescut în Craiova. Pentru mine e acasă și această echipă e în inima mea”, a spus Alexandru Mitriță, potrivit Fanatik.

Opt goluri și șase pase de gol a strâns Mitriță în cele 23 de meciuri disputate în tricoul Universității Craiova în acest sezon.

Fotbalistul cu 18 meciuri în tricoul naționalei României este cotat la 2.8 milioane de euro de site-ul de specialitate transfermark.com.