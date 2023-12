Pleacă Mitriță de la Universitatea Craiova? Răspunsul dat după ultimul meci din 2023

Oltenii au început cum nu se putea mai rău meciul de la Cluj-Napoca și au primit două goluri după doar șapte minute. Până la final, elevii lui Ivaylo Petev au reușit să revină în joc și să smulgă un punct în urma întâlnirii cu UTA Arad.

După meci, Alexandru Mitriță, unul dintre liderii vestiarului de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii la flash-interviu și a pus accent pe greșelile pe care echipa sa le-a făcut.

Internaționalul român își dorește să încheie sezonul la Universitatea Craiova și spune că nu se gândește la un posibil transfer în perioada de mercato din iarnă.

Alexandru Mitriță: ”Vreau să termin campionatul aici”

„Am făcut cadou două goluri. Am dominat meciul, dar când faci greșeli, oferi goluri adversarilor, asta se întâmplă. S-au făcut două greșeli, din păcate n-am învățat din meciul trecut. Nu mai avem ce face, trebuia să intrăm pe teren, să schimbăm meciul. Am avut posesie totală în această seară dar, din păcate, am pierdut două puncte foarte importante. Dacă continuăm puncte în continuare, cu siguranță se va mări acest avantaj.

Vom merge în vacanță, dar tot spun că la următorul meci o să fie mai bine. În această seară, în prima repriză nu am arătat foarte bine. Nu mă gândesc la un transfer, am venit de șase luni la Craiova, vreau să termin campionatul aici.

Nu vreau să vorbesc despre mine, trebuie să vorbim despre echipă, să acumulăm cât mai multe puncte și să fim cât mai aproape acolo. Am făcut meciuri bune, meciuri foarte bune, dar când pierdem puncte pe mâna noastră nu suntem fericiți”, a spus Alexandru Mitriță.

Universitatea Craiova este, cel puțin temporar, pe locul doi în Superliga României, cu 34 de puncte, la zece distanță de liderul FCSB, după 21 de etape.

Oltenii pot fi depășiți de CFR Cluj și Rapid dacă cele două vor câștiga în această etapă. În primul meci din 2024, echipa lui Mihai Rotaru va evolua pe teren propriu cu Farul Constanța.

De partea cealaltă, UTA Arad a urcat pe locul 12, cu 24 de puncte, iar în primul meci din noul an va evolua în deplasare cu cei de la FCSB.