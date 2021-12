Mirel Rădoi, dezvăluiri neștiute de la negocierile cu Gigi Becali: „A spus că putem face lucruri mărețe, nu s-au întâmplat!”

Mirel Rădoi și-a început experiența de tehnician pe banca echipei în tricoul căreia a scris istorie, FCSB. În iunie 2015, fostul selecționer accepta propunerea venită din partea lui Gigi Becali de a prelua echipa sa, însă la scurt timp a regretat decizia.

Cunoscut deja pentru reacțiile sale, dar și pentru modul în care vrea să își controleze echipa și jucătorii, Gigi Becali nu a ținut cont de relația cu finul său și a încercat să își impună dorințele. De cealaltă parte, Mirel Rădoi a cedat, nefiind dispus să asculte ordinele lui Becali, iar după 29 de meciuri, în noiembrie 2015, a decis să plece, în ciuda faptului că finanțatorul FCSB-ului a încercat să îl facă să își schimbe părerea.

Plecarea a fost una cu scandal, iar Rădoi și Gigi Becali nu și-au mai vorbit o bună perioadă de timp, până recent, când cei doi au reluat legătura.

Mirel Rădoi: „A spus că putem face lucruri mărețe!”



La mai bine de șase ani de la momentul respectiv, Mirel Rădoi a vorbit despre perioada aceea, dezvăluind discuțiile pe care le-a purtat cu Gigi Becali în momentul negocierilor. Fostul selecționer a spus cum l-a convins nașul său să preia echipa, punctând că niciunul dintre lucrurile spuse de finanțatorul FCSB-ului nu s-au întâmplat.

„M-am grăbit, a fost o decizie mai mult cu inima, impulsivă, că m-a sunat atunci (n.r. - Gigi Becali), mi-a zis ce vrea să facă, eu i-am zis ce aş vrea eu să fac în cariera mea de antrenor, că aş vrea ca echipele mele să joace frumos, chiar dacă nu au rezultate, să incerce să joace frumos.

El a spus că nu are antrenor, că suntem fin şi naş şi putem împreună, în familie, să facem lucruri măreţe, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu s-au întâmplat”, a declarat Mirel Rădoi pentru Telekom Sport.

Ofertă să continue ca jucător în 2015



Totodată, Rădoi a mărturisit că a fost o decizie impulsivă să se retragă din fotbal. Chiar în 2015 avea oferte extrem de atractive din punct de vedere financiar, pe care însă le-a refuzat.

„Dar atunci a fost o reacţie impulsivă, atunci mai aveam, puteam să mai stau un an de zile în Qatar, puteam să merg un an de zile în India, aveam un salariu foarte mare şi practic campionatul dura trei luni de zile, plus o lună care era cantonamentul”, a adăugat fostul selecționer.