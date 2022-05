Mirel Rădoi, dezvăluiri despre viitoarea echipă pe care vrea să o antreneze: "Nu mi-ar conveni nici mie"

În această perioadă s-a speculat mult despre posibilele destinații ale fostului selecționer, însă până acum a rămas pe tușă, studiind intens partea teoretică a meseriei de antrenor.

Mirel Rădoi a dezvăluit că din sezonul viitor își dorește să ajungă la conducerea unei echipe și că nu exclude nicio ofertă interesantă, de oriunde ar veni. În plus, acesta a explicat că nu a existat nicio discuție cu oficialii de la Universitatea Craiova și că nu vorbește de nicio echipă care are antrenor.

"Vom vedea încotro o apuc în noul sezon. Mi-e dor, vreau să antrenez, sper să apară ceva. Dacă nu continui cu lectura până voi putea pune teoria în practică. Dacă este ceva interesant în Liga 1, de ce nu? Vreau să antrenez o echipă de club. N-aș putea să spun că în străinătate, pentru că atunci s-ar specula că e campionatul României prea slab pentru Rădoi. Edtiția următoare de campionat va fi una interesantă. Sunt 11-12 echipe care se vor bate pentru cele șase locuri de playoff.

Nu aș vrea să vorbesc, pentru că toate echipele au antrenor. Dacă și eu aș fi în situația asta, nu mi-ar conveni nici mie se să vorbească în spatele meu", a declarat Mirel Rădoi.

Ce regret are Mirel Rădoi după experiența de la națională

"Nu am reuşit să terminăm pe locul 2. Adică, ajunsesem în momentul când ne puteam decide soarta, ceea ce nu se întâmplase de foarte multe ori, iar din păcate, am ratat. Când am ajuns la mâna noastră şi puteam să ne decidem singuri viitorul, nu am făcut asta.

Cred că ăsta este cel mai mare regret pe care îl am, pentru că eu cred cu tărie că am fi putut trage şi fotbalul românesc după noi, şi, aici, mă refer la cluburi. Arătam că se poate şi altfel. Cu altă idee de joc, încercăm să schimbăm şi mentalitatea, pentru că în momentele dificile clacăm", a precizat Mirel Rădoi, la conferința de presă de la finalul partidei de la Vaduz, de la finalul preliminarilor pentru Mondialul din Qatar.