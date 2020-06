Medicul lui FC Botosani va fi externat astazi! Prima reactie dupa rezultatul celui de-al doilea test

Doctorul echipei botosanene a primit rezultatele celui de-al doilea test.

Medicul a fost supus la 2 teste intr-un interval de 24 de ore. Primul test a iesit negativ si la fel si cel de-al doilea. Astfel, Petre Radauceanu va fi externat astazi de la Craiova.

El a fost spitalizat pentru a i se face investigatii amanuntite, dar problemele s-au incheiat rapid, dupa ce ambele teste la care a fost supus au avut rezultate negative.

"Si cel de-al doilea test pe care l-am facut la 24 de ore dupa primul a iesit la fel, negativ. In consecinta, astazi voi fi externat. Ma bucur ca s-a terminat totul cu bine si ca voi putea veni acasa. Asa cum v-am mai spus, nu am avut niciun moment nicio emotie, nu am niciun simptom", a declarat medicul, potrivit unui anunt al echipei.