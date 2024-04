Marius Ștefănescu, furios la finalul meciului cu Farul: "N-avem nicio șansă!" De ce a rămas la vestiare după pauză

Duelul dintre Sepsi și Farul Constanța s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar covăsnenii au criticat arbitrajul după ce două dintre goluri le-au fost anulate.

La finalul meciului, Marius Ștefănescu l-a invitat pe arbitrul Andrei Chivulete să se uite la reluarea partidei pentru a vedea și el faulturile pe care le-a omis pe gazon.

"La primul gol al lor am fost faultat la jumătatea terenului, arbitrul a spus că nu se dă pentru așa ceva, poate vede și el faza după meci, în teren nu prea vede.

La golul marcat de Oroian nu știu dacă a fost fault. Per total am fost dezavantajați în această seară, rezultatul nu ne mulțumește deloc.

Nicio echipă nu își dorea rezultatul ăsta, dar este totuși un punct, chiar dacă nu ne mulțumește. O să ne batem în continuare, dar cu asemenea arbitraje nu avem nicio șansă", a spus Marius Ștefănescu, la Digisport.

Ștefănescu a explicat de ce a rămas la vestiare

Marius Ștefănescu nu s-a mai întors de la vestiare, locul său în teren fiind luat de Gabriel Debeljuh.

"Am ieșit la pauză, am simțit ceva la șold și am spus să nu mă risc", a spus jucătorul lui Sepsi.

Clasamentul play-off-ului Superligii