România a învins-o pe Arena Națională pe Andorra cu 4-0, iar Darius Olaru nu a fost nici măcar în lot. Edward Iordănescu a spus la conferința de presă de după meci că fotbalistul a călcat strâmb la antrenament și nu a vrut să riște nimic cu introducerea lui.

Marius Lăcătuș intervine în conflictul momentului: "Să iasă și să vorbească dacă e bărbat"

Mihai Stoica și Gigi Becali au contestat decizia lui Edi Iordănescu, lăsând de înțeles că nu cred că Darius Olaru a suferit o accidentare reală, din moment ce nu a fost trimis înapoi la echipa de club pentru recuperare.

Marius Lăcătuș, fost internațional român, a îndemnat ca Darius Olaru să iasă și să vorbească public în urma ultimelor declarații.

„Persoana care e implicată în toate discuțiile astea ar putea să iasă el, dacă e bărbat, și să spună domnul Olaru cum au stat lucrurile”, a spus Marius Lăcătuș, potrivit DigiSport.

Într-un interviu acordat luni, la prânz, Becali îl critica pe selecționer și îl sfătuia pe Darius Olaru să nu mai onoreze convocările la echipa națională. Doar câteva ore mai târziu, finanțatorul de la FCSB s-a răzgândit în urma unei discuții telefonice cu Edi Iordănescu.

"Mă bucur că m-a sunat Edi și m-a convins. După câteva cuvinte și după tonul lui mi-am dat seama că nu minte și spune adevărul. Mi-a zis: 'Băi, nea Gigi, e adevărat, pot să greșesc, greșește orice om, dar niciodată, nici în dușmănie și nici în răzbunare nu am avut cu dumneata'.

I-am zis: 'Gata, m-ai convins! După tonul tău, așa e, nu e răutate și nu e nici dușmănie. Dacă e așa, e foarte bine. Într-un fel, puteai să dai telefon înainte și nu se mai întâmplau astea'. E adevărat, eu mi-am cerut iertare. I-am zis: "Bă, iartă-mă, am făcut păcate cu tine, nu ai făcut nici în dușmănie și nici în răzbunare'. Gata, nu vreau să mai vorbesc pe tema asta. Am greșit eu. Când greșesc, am puterea să recunosc", a spus Gigi Becali, la Prosport Live.

România - Andorra 4-0

Tricolorii au început în forță meciul de pe Arena Naționlă. Nicolae Stanciu a deschis scorul în minutul 23, iar Ianis Hagi a majorat diferența în minutul 28 al partidei.

Răzvan Marin a fructificat o lovitură de pedeapsă în minutul 44, chiar înainte de pauză, iar Florinel Coman a închis tabela de marcaj în repriza secundă, în minutul 50.

Echipele de start