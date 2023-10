Darius Olaru a urmărit din tribune meciul România - Andorra 4-0. FRF a transmis că mijlocașul de la FCSB s-a accidentat la un antrenament vineri, iar selecționerul nu a dorit să riște, astfel că l-a exclu din lotul pentru partida de duminică.

Gigi Becali s-a răzgândit: "Am greșit eu. Edi, iartă-mă, am făcut păcate cu tine"

Mihai Stoica și Gigi Becali au contestat decizia lui Edi Iordănescu, lăsând de înțeles că nu cred că Darius Olaru a suferit o accidentare reală, din moment ce nu a fost trimis înapoi la echipa de club pentru recuperare.

Într-un interviu acordat luni, la prânz, Becali îl critica pe selecționer și îl sfătuia pe Darius Olaru să nu mai onoreze convocările la echipa națională. Doar câteva ore mai târziu, finanțatorul de la FCSB s-a răzgândit în urma unei discuții telefonice cu Edi Iordănescu.

"Mă bucur că m-a sunat Edi și m-a convins. După câteva cuvinte și după tonul lui mi-am dat seama că nu minte și spune adevărul. Mi-a zis: 'Băi, nea Gigi, e adevărat, pot să greșesc, greșește orice om, dar niciodată, nici în dușmănie și nici în răzbunare nu am avut cu dumneata'.

I-am zis: 'Gata, m-ai convins! După tonul tău, așa e, nu e răutate și nu e nici dușmănie. Dacă e așa, e foarte bine. Într-un fel, puteai să dai telefon înainte și nu se mai întâmplau astea'. E adevărat, eu mi-am cerut iertare. I-am zis: "Bă, iartă-mă, am făcut păcate cu tine, nu ai făcut nici în dușmănie și nici în răzbunare'. Gata, nu vreau să mai vorbesc pe tema asta. Am greșit eu. Când greșesc, am puterea să recunosc", a spus Gigi Becali, la Prosport Live.