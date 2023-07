Marele regret al lui Florinel Coman

Coman mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2028.

Fotbalist talentat, care a avut evoluții oscilante și din cauza accidentărilor, Florinel Coman a vorbit recent despre mai multe subiecte din viața echipei FCSB.

Lanțul dezamăgirilor pentru Florinel Coman

Brăileanul, care a fost la EURO 2019 de tineret unul dintre cei mai buni tricolori, nu a reușit să cucerească vreun titlu cu FCSB, deși echipa lui Gigi Becali a fost creditată mereu cu șanse mari în ultimii ani pentru a lua aurul în Superliga.

Coman e mereu lăudat de patronul roș-albaștrilor, om de afaceri care pune însă presiune pe umerii extremei stânga. Poreclit "Mbappe", fotbalistul selecționat de Edward Iordănescu pentru dubla cu Kosovo 0-0 și Elveția 2-2 a mărturisit că lipsa trofeelor îl apasă.

Cu toate acestea, Coman susține că și eșecurile l-au făcut și mai puternic din punct de vedere mental.

"De la an la an e tot mai mare frustrarea. Nici nu știu care ar fi explicația... Mereu am pierdut la mustață, mereu în ultimele două etape. În sezonul trecut am mai și condus cu 2-0 la Farul și nici măcar așa nu am câștigat... E o dezamăgire pe care o simt, dar știu că nu e timp pentru așa ceva. Acum o să avem preliminariile Conference și trebuie să îndeplinim obiectivul, să mergem în grupe", a declarat Florinel Coman, pentru Gsp.

Extrema stângă de la FCSB a vorbit și despre mentorul său, Gheorghe Hagi, antrenor care l-a lansat la Viitorul. Coman a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Academia Hagi. A făcut pasul de la Brăila la Ovidiu, iar Hagi i-a ridicat nivelul de încredere și, cu știință și fler, l-a propulsat în echipa de pe Litoral.

Coman despre Gică Hagi

Coman vorbește în termeni laudativi despre fostul decar al naționalei.

"Farul e, în mod clar, o echipă care își va continua acest drum, oamenii de acolo vor să câștige din nou campionatul, mai ales că au ajuns să-l câștige cu un lot care nu era foarte valoros, dar conținea tineri care au confirmat. Așa că eu văd Farul să candideze pentru titlu și în campionatul următor.

Reușește fiindcă dumnealui (n.r.: Gică Hagi) e acolo de dimineața până seara, vorbește cu toată lumea numai despre fotbal încontinuu, le implementează principiile clubului. Sloganul Farului este „Campionii cresc campioni”. Mi se pare foarte bun și cred că se potrivește perfect", a mai spus Coman, pentru sursa mai sus citată.

VIDEO Golul înscris de Florinel Coman în amicalul cu PAOK