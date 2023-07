„Ne-am resemnat!” Mesajul fanilor rapidiști, după ce Dan Șucu a anunțat că s-a înțeles cu Bergodi. Pe cine ar fi vrut

Evenimentul i-a făcut pe suporterii Rapidului să exulte la gândul că pe banca echipei din Giulești va sosi Marius Șumudică, liber de contract după despărțirea de Al-Raed.

Planurile fanilor alb-vișinii au fost date, însă peste cap de acționarul majoritar Dan Șucu, cel care a anunțat că s-a înțeles deja, de principiu, cu italianul Cristiano Bergodi.

„Ne-am resemnat! Mergem cu Rapid înainte. Nu ținem cu Rapid pentru Șumudică, Șucu sau Niculae. Am anunțat suporterii că domnul Șucu s-a înțeles cu Bergodi. Mai speram să se schimbe ceva, pentru că a fost o avalanșă de susținere pentru Șumudică. Toată lumea l-a sfătuit pe Șucu să-l aleagă pe Șumudică. El era cel mai potrivit! Am stat cu el la o cafea și îl suna mama, plângea… e dreptul domnului Șucu, el este proprietarul. Dacă n-a ținut cont de opinia noastră… ea este riscantă!

Noi ne dorim să fie bine, dar dacă nu va merge, atunci o să cadă capete. Am o relație foarte bună cu Cristiano și îl respect, dar dacă facem o comparație, atunci CV-ul lui Șumudică este mult mai ok. În plus, Șumudică știe să lucreze sub presiune. A făcut tot ce a putut ca să vină la Rapid! Dacă patronii erau mai experimentați, nu făceau niciodată această alegere (n.n. cu Bergodi). Din acest moment, o să discutăm despre Șumudică antrenorul, nu rapidistul. Nu-l mai judecăm dacă merge la o altă echipă din România”, a spus Gigi Corsicanu, potrivit Digisport.

Rapid a ajuns la un acord cu antrenorul Cristiano Bergodi

FC Rapid a ajuns la un acord de principiu cu Cristiano Bergodi, care este aşteptat luni pentru a prelua oficial banca tehnică a giuleștenilor.

Antrenorul italian, un fost jucător important al echipei Lazio Roma, în vârstă de 58 de ani, a mai condus Rapidul în 2015, dar şi în sezonul 2007/2008. Atunci, clubul a câştigat ultimul trofeu important, Supercupa României, după o finală cu Dinamo.

Cristiano Bergodi ar putea debuta oficial pe banca Rapidului vineri 14 iulie, chiar împotriva fostei sale echipei, Sepsi OSK, în prima etapă a noului sezon din Superliga României.