Florinel Coman rupe tăcerea. Ce a avut de zis despre rapidistul Onea

Florinel Coman nu uită momentul în care era să fie accidentat grav de Răzvan Onea, adversarul său direct din meciul Rapid - FCSB 1-0, din etapa a cincea a play-off-ului sezonului trecut din Superliga.

Onea a intrat "la rupere", însă centralul Horațiu Feșnic i-a acordat doar cartonașul galben.

Ce a spus Onea despre intrarea extrem de dură asupra lui Florinel Coman

Jucătorul de la Rapid a explicat faza din debutul meciului cu FCSB. A susținut la momentul respectiv că nu s-ar fi dus agresiv spre extrema stângă a roș-albaștrilor.

"Am pus piciorul tare în dueluri. Știam că trebuie să-i luăm tare ca să-i incomodăm. Mă bucur că ne-a reușit. La faza cu Florinel Coman nu m-am dus agresiv, ca să-l lovesc. Am tras picioarele, nu m-am dus cu talpa în față. Am venit în viteză și el s-a dat peste cap”, a declarat Onea.

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Onea