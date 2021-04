EXCLUSIV | Ironii la adresa lui Becali dupa infrangerea din Supercupa: "Au facut repetitie pentru meciul de baraj cu CSA Steaua!" 

FCSB a pierdut Supercupa Romaniei dupa 4-1 cu CFR Cluj la loviturile de departajare.

Gigi Becali a spus dinainte de meci ca i-a transmis lui Toni Petrea sa odihneasca jucatorii, iar finala Supercupei sa fie tratata ca pe un meci-scoala prin care sa caute solutii de joc.

Mai mult, la pauza meciului FCSB a facut cinci schimbari, iar pana aproape de final, ros-albastrii nu au avut niciun sut pe spatiul portii lui Arlauskis.

Valeriu Rachita, fost jucator al FCSB-ului, plecat de la ros-albastri in 2004, atunci cand echipa era condusa de Gigi Becali a vorbit in cadrul emisiunii 'Ora exacta in sport' si a profitat de ocazie pentru a-l ironiza pe patron.

"Am vazut aseara inca un meci in care FCSB a aratat ca nu-si respecta fanii. A mai fost un trofeu pe care ei nu l-au vrut, desi nu mai castiga mai nimic de sase ani incoace.

Cat despre registrul tactic, cred ca da, domnul Becali a avut dreptate. Au facut repetitie pentru meciul de baraj cu CSA Steaua, pentru ca multi dintre jucatorii care au jucat mai ales in repriza a doua se vor regasi si acolo", a spus Rachita la PRO X.