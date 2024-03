Liderul suporterilor FCSB, despre scandalul de la Rapid: „Acolo e altceva, o greșeală pe care am făcut-o și eu”

17 persoane au fost puse sub acuzare în dosar pentru constituire a unui grup infracțional organizat, operațiuni cu articole pirotehnice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și distrugere. Printre acestea s-a numărat și Daniel Niculae, președintele Rapidului.

Mustață a subiniat că DIICOT nu se implică pentru "două torțe" și că obiectivul principal al descinderilor nu a fost materialele pirotehnice, ci un posibil trafic de arme și muniție.

El a subliniat gravitatea acuzațiilor legate de arme și muniție și i-a avertizat pe suporteri că nu se pot "juca cu statul".

Mustață: „Nu bagi un om la pușcărie pentru torțe”

„Sincer, e o prostie. Să încerce toată lumea să înțeleagă ce vreau să spun. Nu are legătură cu ce prezintă presa, cu torțe, fumigene. Niciodată DIICOT sau vreun parchet nu se va implica în așa ceva. Există această lege, dar există alte moduri de a fi pedepsit cineva care greșește. Se dă interdicție pe stadioane, nu arest. Aici este vorba despre altceva, ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă. Spectacole se fac de ani și ani de zile. Gândiți-vă că acolo nu este vorba despre o artifică sau de o torță, eronat. Au apărut poze, în urmă cu câteva luni de zile, cu anumite obiecte. Vedeți ce au găsit în case. Acolo e vorba despre altceva, nu de artificii. Ați văzut artificii în poze? Despre asta discutăm. DIICOT nu intra pentru două torțe, să fim serioși. Este altceva decât prezintă presa. Eu nu vreau să spun că nu prezentați realitatea, dar nu sunt ceea ce trebuie

Conducătorii nu știu că se ascund torțe în pereți. Dar suporterii nu vor face greșeala de a merge la un om din club să îl roage să îi ascundă ceva, fiecare e pe riscul lui. Dar acolo e vorba despre altceva, am trecut prin chestiile astea. Este vorba despre ceea ce am greșit și eu, la viață mea, când am fost tânăr. Acolo e vorba despre arme, muniție, nu te joci cu așa ceva. Când a intervenit DIICOT, e grav. Nu mă înțelegeți greșit, nu am zis că prezentați greșit, dar nu vă mai axați pe torțe, nu ele sunt obiectivul principal.

Vedeți pozele cu arme. DIICOT nu tolerează așa ceva, mai ales poliția capitalei, arme și muniții. Sunt arme cu care ei au venit în public. Acum au început să apară pozele, cum să apari cu așa poze? Poți să îți acoperi fața cum vrei. Nu te joci cu statul. E o strategie puternică de a-i prinde. Nu te bagă nimeni la pușcărie pentru torțe. Există măsuri care interzic accesul pe stadion, există amenzi penale. Mesajul transmis de DIICOT, că au găsit torțe în camera aia… Și la noi, pe Stadionul Național, au găsit ghiozdane cu torțe.

De Revelion, arestezi toată țara? Aici e vorba de altceva, ăsta a fost un atu pentru a ajunge la persoanele ce s-au pozat. Ieri, când au fost aduși, erau gard în gard cu pizzeria mea. M-am mirat și eu, cum să îi iei pentru torțe? Aici, repet, nu este vorba de acele torțe, este vorba despre altceva. Mesajul nostru se adresează suporterilor respectivi, nu bagi un om la pușcărie pentru torțe. Sunt alte sancțiuni. Pe stadion există camere de luat vederi, îmi dau amendă și interdicție pe stadion.

ia este fața descinderilor, ce urmează e ancheta principală despre acele arme. Nu mai direcționăm subiectul spre acele torțe. Au pus și aceste lucruri acolo, pentru că o descriere se face pentru mai multe infracțiuni, dar tu rămâi cu esența. DIICOT nu vine pentru torțe și petarde”, a spus Gheorghe Mustață pentru Fanatik.