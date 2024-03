Cea mai dură reacție după anchetarea lui Daniel Niculae: "E violator sau interlop? Se putea întâmpla o tragedie! E nevinovat"

Poliția Capitalei a anunţat joi dimineață că au avut loc 19 percheziţii, 28 de persoane urmând să fie duse la audieri. Acuzaţiile din acest dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, distrugere prin incendiere, tulburarea ordinii publice prin violenţă asupra bunurilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice fără drept.

Dani Coman: "L-au luat pe Daniel Niculae la 6 dimineața pentru niște materiale pirotehnice! Se pot întâmpla tragedii"

Daniel Niculae, președinte la Rapid, are calitatea de suspect, a fost audiat, iar în cursul zilei de joi a fost eliberat de la sediul Poliției.

Dani Coman, fostul coleg de la Rapid al lui Daniel Niculae, crede că președintele giuleștenilor este nevinovat și critică modul în care acesta a fost "săltat" de polițiști în această dimineață.

"Am urmărit evenimentele în cursul zilei de azi. Cred că s-a făcut exces de zel. Am citit că la 6 dimineața au mers la el la ușă. Cel mai indicat era să i se trimită o citație și să-l cheme la DIICOT sau la circa de poliție. Nu cred că Daniel Niculae a fost implicat în ceea ce s-a scris referitor la arme, la muniție și la alte lucruri.

Orice președinte de club sau director sportiv vorbește cu șefii de galerie, indiferent de echipă. Dacă ei sau alte persoane sunt urmăriți și noi interacționăm cu ei, asta nu înseamnă că și noi suntem părtași la ce s-a întâmplat. La cum îl cunosc eu pe Nico, sunt convins că nu ar fi permis ca oamenii să intre cu arme sau alte lucruri în stadion.

La aproape toate galeriile se întâmplă astfel de lucruri (n.r - folosirea materialelor pirotehnice). Să ajungi să-l iei pe Daniel Niculae pentru niște materiale pirotehnice la ora 6 dimineață.. are și el o familie, are și el un copil, are și el o mamă. Când ei văd astfel de lucruri, se pot întâmpla și tragedii. Dacă voiau să-l găsească pe Daniel Niculae, eu cred că îl găseau.

Daniel Niculae ce e? Violator, interlop, ce e? E un președinte de club care probabil a interacționat cu șeful de galerie sau șefii de galerie, nu știu exact. Eu, la cum îl cunosc pe Nico, cred că este nevinovat. Cred că a interacționat telefonic cu Bocciu, cu liderul de galerie, așa cum se întâmplă în toată țara. El acum e acasă. Dacă era suspect sau dacă aveau informații clare că el e unul dintre cei implicați, rămânea și el 24 de ore. Asta înseamnă că Daniel Niculae nu a fost chiar așa...", a spus Dani Coman, la Digisport.

Daniel Niculae, cercetat în libertate

Daniel Niculae, președintele clubului Rapid București, a fost eliberat de Poliție după ce a fost adus la audieri în această dimineață, 14 martie 2024.

Procurorii pregătiseră ordonanța de reținere pentru 24 de ore, dar avocatul lui Dan Șucu a reușit, potrivit Fanatik, să obțină eliberarea sa pe chestiuni juridice.

Niculae este cercetat într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii publice.

Poliția Capitalei a efectuat 19 percheziții domiciliară și a adus la audieri 28 de persoane în București, Ilfov, Prahova și Iași. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.

Autoritățile dețin înregistrări în care Daniel Niculae discută la telefon cu suporterii despre materiale pirotehnice, susține sursa citată mai sus.

Potrivit informațiilor de până acum, dosarul nu are legătură cu incidentele petrecute la meciul Rapid - FCSB din 4 martie 2024, ci cu fapte petrecute anterior.