Supercupa României din 9 iulie 2022 dintre CFR Cluj - Sepsi OSK 1-2 a fost primul meci oficial din România care a beneficiat de sistemul VAR.

Kyros Vassaras, președinte CCA: ”Trebuie să spun asta! E benefic”

Kyors Vassaras a vorbit despre arbitrajul video și a subliniat faptul că e mulțumit de maniera în care a evoluat VAR-ul în campionatul României.

De asemenea, oficialul CCA a ținut să evidențieze și faptul că sezonul acesta e disputat, având în vedere lupta strânsă din vârful clasamentului, dar și cea din ”zona fierbinte”.

”În primul rând, trebuie să spun că avem o competiție foarte disputată. Acesta este un lucru benefic, toate echipele se luptă, sunt meciuri foarte strânse, de aici rezultând multe situații de analizat pentru arbitri.

Per total, mă declar mulțumit. Avem, de asemenea, și VAR-ul care ne ajută cu deciziile care nu au putut fi luate pe terenul de joc. Cred că devenim din ce în ce mai buni de la an la an după implementarea VAR.

Nu trebuie să uităm că suntem în doar al doilea an de la implementare, rezultatele de până acum fiind mulțumitoare, dar putem obține rezultate și mai bune pe viitor”, a spus Kyros Vassaras, potrivit FRF.

Grecul conduce Comisia Centrală a Arbitrilor din iulie 2014. În septembrie 2018 a fost reconfirmat în funcție, fiindu-i prelungit contractul. Până la 41 de ani a arbitrat Kyros Vassaras.

Sezonul regulat al Superligii României revine după pauza de iarnă vineri, 19 ianuarie, de la ora 17:00, cu meciul dintre Sepsi OSK și Poli Iași.