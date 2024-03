Union Berlin a început mai bine meciul și a pus presiune pe Dortmund, ratând o șansă uriașă prin Tousart. BVB a avut dificultăți în a construcția fazelor și nu a reușit să creeze ocazii de gol în prima jumătate de oră.

Totuși, spre finalul primei reprize, Dortmund a crescut ritmul jocului și a devenit periculoasă. Schlotterbeck și Maatsen au fost aproape de a marca, dar Rönnow, portarul lui Union, a salvat cu brio.

Adeyemi a deblocat tabela în minutul 41 cu un șut superb din marginea careului de 16 metri, mingea lovind bara transversală și intrând în poartă.

După pauză, meciul a fost unul echilibrat, cu șanse la ambele porți. Meyer a salvat-o pe Dortmund cu o paradă fantastică la șutul lui Volland, care ar fi putut restabili egalitatea.

BVB a controlat mai bine jocul spre final și a mai marcat o dată prin Maatsen, în minutul 90. S-a terminat 2-0 pentru Borussia.

Ce a spus Adeyemi după victoria cu Union Berlin

Karim Adeyemi a declarat după meci: „Nu am fost prea buni în primele 20-30 de minute, dar apoi am intrat bine în joc. Am meritat să câștigăm. Nu suntem complet mulțumiți, deoarece am fi putut domina mai mult. Am văzut o breșă în apărarea lor înainte de golul meu. Nu am multe de spus despre asta. Am încercat să ajut echipa, dar nu sunt complet mulțumit de mine.”

Golul lui Adeyemi a fost unul dintre cele mai frumoase ale sezonului din Bundesliga. Fotbalistul german cu origini românești este considerat unul dintre cei mai talentați tineri jucători din lume.