Grație rezultatului din tur, 2-0, Dinamo a rămas în Liga 1. ”Câinii roșii” au trecut, cu chiu, cu vai, de Csikszereda Miercurea Ciuc în barajul pentru menținere/promovare în Superliga României.

Andrei Nicolescu a intervenit în direct la TV și i-a făcut praf pe toți după ce Dinamo a rămas în Liga 1: ”Rușine”

Imediat după fluierul final de la Miercurea Ciuc, Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a avut o intervenție la televiziunea DigiSport și a ținut să evidențieze faptul că echipa din Ștefan cel Mare a evitat o ”rușine” luni seară.

”Astăzi am evitat o rușine, sincer. Nu am fost la nivelul la care ne așteptam. Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele. Dar nu am făcut ceea ce trebuia să facem azi. Rămânerea asta în ligă e cu suferință mare și e ciudat ce s-a întâmplat. Nu a fost un meci bun.

Vă spun sincer că am avut emoții. Nu e normal să fim dominați. Felicit Csikszereda. O echipă cu multă dorință, mult entuziasm. Noi, astăzi, chiar am evitat o rușine.

Unii dintre jucători poate se gândesc deja la vacanțe. Nu ne reprezintă meciul ăsta, din păcate. Se va face o analiză pentru tot sezonul. Vom vedea cu ce am greșit. Locul lui Dinamo nu e aici. Când o să avem concluzii o să vi le spunem. Anul ăsta nu am arătat bine deloc.

(n.r. despre bugetul pentru următorul sezon) De la sponsori ne vom dori mai mult, dar sunt doar niște proiecții preliminare. (n.r. despre insolvență) Mai e un singur dosar (n.r. dosarul Rednic). Nu mă pot pronunța eu acum.

Am fost nepregătiți sezonul ăsta. Lucrurile pe care ni le-am propus în vară au fost o fantezie”, a spus Andrei Nicolescu la Fotbal Club.

