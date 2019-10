"In viata mea n-am vazut asa ceva!!!" Bataie la rupere la un meci din Romania: partida a fost abandonata dupa altercatie! Politistul din comuna: "Vezi cum vorbesti, ca-ti rup gura"

Meciul de liga a patra dintre Unirea Piscolt si Viitorul Lucaceni, echipe din judetul Satu Mare, s-a incheiat inaintea fluierului de final. O bataie a dus la abandonarea partidei.

Meciul dintre Unirea Piscolt si Viitorul Lucaceni, din Seria C a Ligii a 4-a, a fost abandonat dupa o bataie generala. Observatorul a luat decizia dupa ce jucatorii celor doua echipe au sarit la bataie. Si oamenii de pe margine au intervenit. Politistul din Piscolt este acuzat ca nu si-a facut datoria. Ba mai mult, el l-a amenintat pe un fotbalist de la Lucaceni.

"De sapte ani sunt observator si asa ceva nu am mai vazut. Mai bine spus nu am vazut asa ceva in viata mea. Efectiv sunt socat si acum. Sincer nici acum nu imi dau seama cine cu cine s-a batut. Acolo dadea cine putea si incasa cine avea ghinion. Jucatori, antrenori, spectatori, toata lumea se imbrancea si lovea. A fost ca in filme. Totul a inceput de la o sicanta intre un jucator oaspete si antrenorul gazdelor. Era minutul 80 si scorul era 2-2. Un jucator oaspete a luat o minge de la marginea terenului pentru a repune repede, iar antrenorul gazdelor l-a certat. Schimbul de replici a dus la scandal. In cateva fractiuni de secunda s-a format un meleu si suporterii celor doua echipe au intervenit", a explicat observatorul partidei.

Potrivit publicatiei locale PresaSM, politistul din Piscolt a fost acuzat de un jucator advers ca nu a intervenit. Acesta, Cristian Dolos pe numele sau, l-a apostrofat pe fotbalist: "Vezi cum vorbesti (...) ca eu iti rup gura. Mai, m***, asa se vorbeste la tine?!".

"Ma, tu esti de la sat, dar daca eu vin cu baietii mei...", ii spusese fotbalistul.