Verdict crunt pentru Lloris! Cate luni va sta pe bara campionul mondial din poarta lui Tottenham, dupa accidentarea urata din weekend!

Brighton a invins-o cu 3-0 pe Tottenham in etapa a 8-a din Premier League. Maupay si Connolly, cu o dubla, au marcat pentru fosta echipa a lui Florin Andone. Tottenham are 11 puncte dupa 8 meciuri, iar Brighton 9 puncte dupa tot atatea partide disputate.

Hugo Lloris, campionul mondial din poarta lui Tottenham, a suferit o accidentare urata in meciul cu Brighton. In minutul 4, el a cazut pe mana, fiind scos pe targa de pe teren, cu masca de oxigen pusa. El a ajuns la spital.

Lloris a fost supus unor investigatii de urgenta si a primit o veste buna date fiind conditiile. Oficialii si fanii lui Tottenham s-au temut ca portarul a suferit o fractura a oaselor antebratului, dar medicii au transmis ca acesta s-a ales doar cu cotul dislocat.

Lloris a fost externat dupa cateva ore si va trece printr-un proces de recuperare. El fusese convocat la nationala Frantei pentru meciurile cu Islanda si Turcia, dar nu va mai putea lua parte la urmatoarele actiuni ale nationalei.

Astazi, Hugo Lloris a primit si verdictul final. Potrivit BBC, portarul nu va mai juca in 2019. Chiar daca nu va fi operat, acesta va avea nevoie de o lunga perioada pentru a se recupera.

"Investigatiile au aratat ca Hugo Lloris nu va avea nevoie de operatie. Capitanul clubului nostru si-a deteriorat, insa, ligamentele si ne asteptam ca acesta sa nu revina la antrenamente inainte de finalul anului.



Hugo poarta in acest moment o orteza si va urma o perioada de odihna si recuperare sub supravegherea staffului medical", se arata intr-un comunicat al lui Tottenham.

Hugo Lloris is set to miss the rest of 2019, although surgery will not be required,

