Ilie Dumitrescu are o noua iubita! A fost surprins alaturi de o bruneta superba, mult mai tanara decat el! Cum arata femeia

Dumitrescu e implicat intr-o noua relatie.

Ilie a fost la shopping alaturi de iubita sa. Ultima data intr-o legatura cu Teodora Vochin, de care-l desparteau 25 de ani, fostul mare international se iubeste acum tot cu o 'pustoaica'. Dumitrescu a fost surprins de Playsport la cumparaturi alaturi de o bruneta spectaculoasa.

Implicat in ultimii ani in mai multe relatii cu domnisoare mult mai tinere decat el, Dumitrescu a ales de fiecare data sa pastreze discretia in legatura cu identitatea partenerelor sale.