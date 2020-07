"I-am spus sa-si controleze iesirile!" Cum comenteaza Reghecampf conflictul dintre Anamaria si Dan Alexa "Nu mai eram impreuna daca se intampla asta!"

Laurentiu Reghecampf a dezvaluit ce s-a intamplat intre Anamaria Prodan si Dan Alexa.

Fostul antrenor al lui FCSB a declarat ca stia ca sotia asta este mai vulcanica si ca a indemnat-o de multe ori sa se controleze.

"Mie nu mi-a placut gestul pe care l-a facut. Despre asta am discutat, nu am avut niciun fel de discutie, stiam ce probleme erau la Astra in perioada respectiva.

M-a sunat ea. I-am zis ca nu e ok sa faca asa ceva, indiferent de ce se intampla, nu are cum sa reactioneze in genul asta.

Daca exista o legatura amoroasa intre ei, nu mai existam noi. Nu am avut niciun fel de problema eu cu Ana, mai ales pe subiectul asta.

Eu intotdeauna i-am spus ei sa isi controleze iesirile, eu sunt retras, mai calm, eu sunt cel care o tine in anumite situatii. De multe ori nu poti controla asta, asa este ea, o fire mai vulcanica", a spus Reghecampf la GSP.