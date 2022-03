Gigi Becali critică autocrația lui Burleanu, însă nu-l vrea afară de la FRF. Ce spune despre candidatura lui Argăseală

Gigi Becali susține că nu știe nimic despre demersul lui Argăseală și îl invită pe Burleanu să ofere mai multă libertate la FRF, acuzându-l pe președintele Federației de „dictatură”.

„Nu știu, habar nu am, nu e în regulă, normal trebuia ca Liga 1 să aibă patru, nu doi. Normal era ca Liga Profesionistă de Fotbal să aibă, în ceea ce privește fotbalul profesionist. S-a ajuns, de exemplu, e o anomalie, dar nu am ce face, nu am chef de lupte. Becali bagă bani, ăsta nu bagă, dar vine unul, 'mă cheamă Burleanu, bă, și eu comand!'

E ales, dar dacă ești ales, tu trebuie să faci cum spune la statut. Dacă ai tiranie și din 16-20 din CeX îi bagi pe ăia pe tiranie, cu tine, bagi 3 mingi și două sacoșe, să fie comitetul executiv cu tine, să fie cu tine, tirania conduce, dar nu e problema mea. Trebuie să înțeleagă că nu merge, ca dovadă, nu vezi unde suntem? Unde am ajuns cu fotbalul?

Tu, Federație trebuie să ții cont de ceea ce vrem noi, cuburile. cum să fii stăpânul nostru dacă noi dăm milioanele, mă? Tu iei salariu de la noi de sute de mii de euro, spui că îți dă FIFA, dar ei nu îți dau dacă nu jucăm noi fotbal. Ei se cred stăpâni din slujitori.

De ce a stat 12 ani? Din tiranie. Păi, nu l-au ales, a schimbat statutul, a zis nu mai e mandatul 2 ani, el a promis că nu va fi decât două mandate, după a făcut ca Putin, bine, păstrând proporțiile, nu e Burleanu un om rău. Ca principiu nu e în regulă, dar ca om e băiat bun Burleanu, am stat cu el față în față, e băiat de calitate. Pe mine nu mă afectează el cu nimic, dar ca principiu zic”, a spus Gigi Becali la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Burleanul singurul candidat pentru șefia FRF

Alegerile pentru un nou mandat de președinte al FRF vor avea loc pe data de 12 aprilie a acestui an.

Răzvan Burleanu va fi unicul candidat la alegerile pentru şefia FRF din 12 aprilie, comisia de verificare a dosarelor respingând solicitările lui Sorin Răducanu şi Gabriel Şeitan.

Toate candidaturile depuse pentru funcţiile de vicepreşedinte al Federaţiei Române de Fotbal şi reprezentanţi în Comitetul Executiv au fost aprobate de către comisie.

Astfel, pentru funcţia de vicepreşedinte, ca reprezentant al fotbalului amator, candidează Octavian Goga.

Pentru posturile de membri ai Cex al FRF, ca reprezentanţi ai cluburilor din Liga I, candidaţii sunt Valeriu Argăseală, Ovidiu Costeşin şi Daniel Niculae. Ca reprezentanţi ai Ligii a II-a candidează Auraş Braşoveanu, Marius Burcă, iar din partea Ligii a III-a participă la alegeri Mihai Valentin Dăscălescu şi Lajos Rancz. Fotbalul feminin este reprezentat de Alin Alexandru Cioban, în timp ce Cristian Petru Dorin Vornicu candidează pentru un post rezervat cluburilor de fotbal în sală şi Sebastian Cătălin Cighir din partea cluburilor de juniori.