Gigi Becali a intrat în direct și s-a contrat cu Marius Lăcătuș: „Faceți referendum, să vedem dacă vrea poporul! / Te roade, te roade!” 

În prezent, după patru meciuri scurse din play-off, CSA Steaua este lider în Liga 2, cu 47 de puncte, cu un punct mai mult decât Politehnica Iași. Pentru a fi siguri ca locul din clasament va fi fructificat, „militarii” speră că inițiativa lui Vasile Dîncu de a modifica Legea educației fizice și sportului să aibă succes. Astfel, elevii lui Daniel Oprița vor avea drept de promovare chiar dacă societatea nu s-a privatizat și este susținută financiar în continuare de Ministerul Apărării.

Gigi Becali și Marius Lăcătuș s-au contrazis în direct

Gigi Becali nu este de acord ca CSA Steaua să evolueze în primul eșalon cu finanțare de la MApN. Spre deosebire de Marius Lăcătuș, care consideră că această rectificare a legii ar ajuta fotbalul din România să se dezvolte.

De la acest schimb de idei, cei doi s-au contrazis în direct cu privire la modul în care cluburile din Liga 1 accesează banii de la bugetul local.

„Gigi Becali: Să facem primul pas. Să nu ne ia banii! La ora asta, eu plătesc 2 milioane de euro la stat impozite! Atunci nu putem să cerem să ne ajute. Ce să ne ajute? De ce să ne mai dea bani în plus? Societatea are nevoie de fotbal? Dacă are nevoie de fotbal, atunci lasă pe ăla care vrea să facă și nu-i mai lua și tu bani! Bun, să zicem că e normal că iau impozite. Vin și spun așa: trebuie să faceți diferență între echipele de primării. Eu vin cu 2 milioane de euro anual. Vin banii la CSA să se bată cu mine! Ce anomalie! Care țară în Europa mai are echipă de departament de stat? Nu are niciuna. Nu există în Europa un minister care are o echipă de fotbal. Noi o să fim primii, că suntem mai deștepți noi.

Marius Lăcătuș: Primăriile nu primesc bani de la bugetul de stat? Când se face împărțeala și sunt primarii nemulțumiți?

Gigi Becali: Din banii ăia se face fotbal? Ăia sunt de investiții.

Marius Lăcătuș: Păi dau banii comunității, iar apoi se acoperă celelalte găuri. Ce e așa de greu să înțelegi?

Gigi Becali: Nu acoperă nicio gaură. Banii de la bugetul de stat sunt pentru investiții, nu să se dea la fotbal. Că așa a stabilit comunitatea.

Marius Lăcătuș: Tu o ții pe a ta.

Gigi Becali: Faceți și voi atunci un referendum și vedeți dacă este de acord tot poporul român dacă din banii de la buget să se ducă la fotbal. Eu știu cum se stabilește. Noi vorbim aiurea acum.

Marius Lăcătuș: Eh, când nu-ți convine ție nu se mai stabilește bine. Când se stabilește cum vrei tu, e bine.

Gigi Becali: Cum îmi convine mie? Am dat 40 de milioane de euro și am furat? Sau cum?

Marius Lăcătuș: Nu, Doamne ferește! Nu am zis eu că furi!

Gigi Becali: Legea aia niciodată, în viața vieților lor, nu o să se voteze!

Marius Lăcătuș: Te roade, te roade!

Gigi Becali: Sunt subiectiv, dar nu mă deranjează că promovează ei. Eu chiar vreau să promoveze să le dau câte 15-0. O să vedem la anchete DNA după aia, când o să transfere un jucător cu 3 milioane de euro: 500.000 de euro la antrenorul care-l propune, 150.000 de euro la președinte.

I-am zis și lui MM că nu am nicio treabă dacă promovează ăștia. Mie îmi convine că scap de Peluza Sud. Eu vreau să scap de Peluza Sud. Vreau să există să aibă ei ceva acolo. La ce mă deranjează pe mine dacă promovează CSA-ul?”, a fost dialogul dintre cei doi la DigiSport.