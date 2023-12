Gigi Becali a cerut ca jucătorul să fie exclus din lot, însă nu-l poate da afară. Dorit de două cluburi din Superliga

Primul pe lista despărțirilor este Dorin Rotariu, care nu a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali, iar acum a ajuns pe lista neagră a acestuia.

Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, a dezvăluit că Gigi Becali nu-l poate da afară pe Rotariu, deoarece acesta are contract până în vară. În ciuda acestui fapt, Becali a cerut ca jucătorul de bandă să fie exclus din lot pentru a doua parte a sezonului.

„La Rotariu, am văzut că există interes din partea celor de la Hermannstadt şi Sepsi. Nu avem cum să-i reziliem contractul. E sub contract. Dacă el vrea să plece… Are contract până în vară. Gigi nu mai vrea ca Rotariu să mai facă parte din lot în partea a doua a sezonului”, a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

Rotariu, dorit de două cluburi din Superliga

Deși nu mai este dorit la FCSB, nu este exclus ca Dorin Rotariu să continue în Superliga. FC Hermannstadt și Sepsi Sfântu Gheorghe manivestându-și interesul pentru jucător.

„Pe Dorin Rotariu l-am vrut în vară, dar noi nu putem concura cu FCSB, după care a plecat la FCSB, iar la noi a fost doar o discuţie atunci. Fiecare jucător are o poartă deschisă la Sepsi, dacă vrea antrenorul”, a spus Laszlo Dioszegi, în urmă cu doar câteva zile.

Despre Dorin Rotariu

Dorin Rotariu e dorit și în Superliga, de Hermannstadt și Sepsi. Înainte de semna cu FCSB, fostul jucător de la Ludogorets a mai fost dorit de UTA și de Dinamo, dar a purtat discuții și cu formații din Arabia Saudită.

Cotat la 500.000 de euro, Dorin Rotariu a semnat pe un sezon cu FCSB, echipă care îl plătește cu un salariu de 19.000 de euro pe lună.

Doar șapte meciuri a strâns Dorin Rotariu în tricoul lui FCSB (cinci în campionat și două în Cupă), însumând 311 minute.