„Nici nu știam că a jucat!” Noul jucător al FCSB, criticat aspru de un fost conducător din Superliga

Fostul jucător al lui Poli Iași, Luis Phelipe, a disputat ultimul său meci în tricoul moldovenilor împotriva Universității Craiova, însă evoluția sa nu l-a impresionat pe fostul președinte al oltenilor, Sorin Cârțu, care a susținut că nici nu și-a dat seama că acesta a fost pe teren.

„Nici nu știam că a jucat. Pe urmă am auzit că l-a schimbat la pauză. Am crezut că e deja la București. Ăsta e stilul lor. Nu îl mai interesa meciul. Am zis că nu mă mai uit de el în teren ci direct când începe FCSB cu Hermannstadt.

L-a scos și a mai băgat încă doi jucători și acolo a fost mișcarea inteligentă a lui Leo Grozavu. Au propus aproape un joc de om la om pe tot terenul, care nu le-a convenit niciodată jucătorilor de la noi.

Păcat de rezultat. Sunt încărcat cu niște sentimente de critică și să găsesc niște motive. Nu știu ce să fac pentru că nu accept rezultatul ăsta. N-am crezut că se poate întâmpla asta”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Despre Luis Phelipe

În acest sezon, Luis Phelipe este unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Poli Iași, cu trei goluri și trei pase decisive în 19 partide.

Phelipe a ajuns în Europa în 2019, de la Bragantino la Salzburg. A mai trecut pe la Lugano, Atletico Clube Goianiense, Nautico, Botafogo și Paysandu.