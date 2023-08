Gicu Grozav a dat cărțile pe față

Rapid - Petrolul, meci din cadrul etapei a cincea a Superligii, se joacă azi, de la 21:30, în Giulești.

Gicu Grozav, unul dintre cei mai talentați atacanți din Superliga, a oferit un interviu în care a vorbit și despre înfruntarea de pe Giulești, dar și despre cariera sa și actuala echipă, Petrolul Ploiești, care etapa trecută a învins-o pe Farul, scor 3-2, meci în care atacantul în vârstă de 32 a înscris cu o execuție sclipitoare.

Gicu Grozav, declarații sincere despre cariera sa

"Dacă ne uităm în buletin da, putem spune asta! Dar, fizic, chiar sunt ok și caut să mă încarc cu energia celor mai tineri. Chiar nu știu cum și când a zburat timpul, dar încerc să mă bucur de fotbal atât cât timp mai am de jucat. Și îmi doresc să o fac cât mai mult", a declarat pentru site-ul LPF fotbalistul din Alba Iulia.

Grozav a vorbit și despre parcursul echipei sale din acest sezon. Antrenată de Florin Pârvu, Petrolul Ploiești se află pe locul 11 în campionat, cu cinci puncte după patru confruntări.

"Nu pot să spun că am început rău, una peste alta, chiar dacă, poate, rezultatele arătau altceva, cel puțin până la victoria cu Farul. Jocul a fost bun, însă am avut și puțin ghinion pentru că n-am reușit să marcăm din penalty în primele două etape, în meciurile cu Universitatea Cluj și cu FC Botoșani. Dacă am fi făcut-o, probabil că, acum, am fi avut patru puncte în plus în clasament și am fi vorbit altfel. Dar, e bine că am reușit să câștigăm cu Farul, iar de această dată trebuie să recunosc că am avut șansă pe final. Sincer, m-am temut de ce era mai rău, după ce ne-au egalat de la 2-0 pentru noi", a continuat Grozav pentru sursa mai sus menționată.

500.000 de euro e cota jucătorului în vârstă de 32 de ani

29 de meciuri a strâns Grozav la națională

5 goluri a marcat Grozav pentru echipa națională

Atacantul formației prahovene a vorbit și despre ce a reușit pe plan personal în acest sezon, în contextul în care a ratat și o lovitură de pedeapsă.

"Puteau fi mai multe, dacă nu ratam penalty-ul de la Botoșani. Însă, nu sunt nici primul și, cu siguranță, nici ultimul jucător care irosește o lovitură de pedeapsă. Am trecut peste acel moment, nu mai stau să mă gândesc la ce a fost. Caut să fiu concentrat la fiecare meci și să îmi ajut echipa așa cum știu mai bine, adică prin goluri marcate. Evident, sunt bucuros că am înscris contra Farului și, mai important, că am câștigat toate cele trei puncte chiar în fața propriilor suporteri", a încheiat Grozav.