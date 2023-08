Leo Grozavu a răbufnit după eșecul cu Craiova: "N-am existat pe teren! Mă puneți să comentez ce zice primarul?"

Poli Iași a condus la pauză, grație golului marcat de Alin Roman, în minutul 44, după o lovitură liberă deviată de zid. Jocul s-a rupt după o oră, când același Alin Roman a văzut al doilea cartonaș galben pentru o lovitură cu cotul aplicată lui Baiaram, astfel că a fost eliminat.

Leo Grozavu a răbufnit după eșecul cu Craiova

În superioritate numerică, Universitatea Craiova a întors rezultatul și a marcat de patru ori în mai puțin de jumătate de oră: Markovic (67), Ivan (78), Mitriță (90+1) și Roguljic (90+5).

După meci, Leo Grozavu a criticat numeroasele greșeli ale echipei sale după ce Poli Iași a rămas în inferioritate numerică și l-a contrazis pe primarul orașului, care s-a plâns de eliminarea lui Alin Roman într-o postare pe Facebook.

"Meciul a avut două părți distincte. Până în minutul 60, o echipă care a stat la luptă, am făcut foarte multe lucruri bune, am intrat în avnataj la pauză. Din minutul 60 n-am existat pe teren. Foarte multe naivități, iar fotbalul este pentru oameni maturi, nu pentru copii. Ce s-a întâmplat acolo este de necomentat.

Nu mă puneți să comentez ce spune Mihai Chirica. Hai să vorbim de fotbal dacăvreți să vorbim de fotbal. Nu știu! Întrebați-l pe dumnealui. Eu nu am de comentat. Arbitrajul nu e de comentat. Am fost foarte departe de fază. Nici nu știu dacă a fost de roșu direct sau al doilea galben. E o fază care poate fi discutată. Sunt absolut convins că Roman n-a vrut să-l lovească. Greșești, plătești. Că era roșu direct sau al doilea galben, tot eliminare are. Nu am văzut, dar cred că a fost al doilea galben. Am încredere în Istvan Kovacs. Mi-e greu să cred că s-a păcălit, mai ales că a avut VAR la dispoziție.

Am avut meciul în mână. Probabil ne-a destabilizat eliminarea, dar n-avem voie să luăm 4 goluri, indiferent că joci în 9 sau 10. Noi, la 3-1 pentru adversar, voiam să egalăm, când mai erau două minute. Și am luat golul patru. Prea multe greșeli. Discutăm, lucrăm la antrenamente și se întâmplă aceleași greșeli. E clar că avem niște probleme și trebuie rezolvate.

Cred că sunt suficiente transferuri. Nu cred că mai aducem pe nimeni. Am adus destui jucători. Va trebui să-i pregătim pe cei aduși. Cei care nu sunt pentru ce vrem noi, ne vor părăsi", a spus Leo Grozavu.

Poli Iași, nou-promovată în Liga 1, a început sezonul cu o victorie și patru eșecuri. Moldovenii ocupă locul 14, cu 3 puncte.