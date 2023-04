Gică Popescu, discurs exploziv după ce a văzut Universitatea Craiova - CFR 1-1. "Vreau să mai spun un lucru!"

Egalul din Giulești, Rapid - Farul 1-1, i-a făcut pe elevii lui Dan Petrescu să tragă speranțe la o victorie în Bănie, însă jocul a fost incompatibil cu aspirațiile formației lui Ioan Varga.

Dacă în prima repriză campioana s-a exprimat la un nivel ridicat - și pe fondul accidentărilor din echipa lui Eugen Neagoe -, în partea a doua gazdele au deținut controlul și au intensificat atacurile. CFR a rezistat cu greu pe finalul meciului.

Fostul mare jucător al naționalei, Gică Popescu, e implicat direct în lupta pentru titlu. E președinte la Farul Constanța, liderul campionatului, și urmărește tot ce se întâmplă în Superliga, campionat în care azi, de la 20:30, are loc ultimul meci al rundei a doua din play-off, Sepsi OSK - FCSB.

Gică Popescu: "A fost asediu în ultimele zece minute"

Popescu și-a arătat suprinderea după ce a văzut-o pe CFR dominată copios de gruparea patronată de Mihai Rotaru, patronul din Liga 1 care tot speră că-și va vedea echipa jucând "fotbal-șampanie". Duminică seara, în anumite fragmente ale jocului, Craiova a reușit să-l facă mândru pe omul de afaceri.

”Îmi doream un rezultat de egalitate pentru a rămâne la două puncte de CFR Cluj. Nu mă gândeam că se va întâmpla, dar mă bucur. În prima repriză am avut senzaţia că ambele echipe se tem una de cealaltă. A existat prea mult respect, prea multă teamă. În repriza a doua a venit golul lui CFR, care nu avusese nicio ocazie până atunci.

Craiova a reacţionat imediat şi a egalat. După aceea, nu am văzut-o niciodată pe CFR Cluj cum am văzut-o în acest meci. A fost sub asediu în ultimele 10 minute. Vreau să mai spun un lucru. A fost 15-0 la cornere pentru Craiova! Cred că e pentru prima dată în acest campionat când CFR Cluj nu are niciun corner.

Se pare că se adevăreşte ce comentam cu toţii înainte de play-off, că va fi un play-off foare echilibrat. E foarte foarte strâns”, a declarat Gică Popescu, potrivit Prima Sport.

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca, cel puțin temporar, pe locul trei în clasament și rămâne pe locul patru, cu 29 de puncte, la un singur punct în spatele celor de la FCSB, care mai au un meci de disputat, cel cu Sepsi.

Poate fi etapa perfectă pentru vicecampioana României. Dacă va reuși să câștige pe terenul lui Sepsi, la debutul lui Elias Charalambous pe banca tehnică, atunci FCSB va ajunge la 33 de puncte, la un singur punct în spatele lui CFR Cluj și la trei de liderul Farul Constanța.

Cum arată clasamentul din play-off

1. Farul Constanța - 36p

2. CFR Cluj - 34p

3. FCSB - 30p*

4. Universitatea Craiova - 29p

5. Rapid București - 28p

6. Sepsi - 21p*

*Echipele cu un meci în minus