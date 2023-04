Rafa Benitez, înapoi în Premier League! Antrenorul e chemat să resusciteze o echipă de top

Leicester City l-a demis pe Brendan Rodgers (50 de ani), duminică, ca urmare a eșecului cu Crystal Palace din runda 29, scor 1-2. Palace s-a impus în minutul 90+4, grație golului marcat de Jean-Philippe Mateta. Leicester rămâne pe loc retrogradabil în Anglia, astfel că șefii clubului au luat o decizie radicală.

Rafa Benitez, aproape de Leicester

Brendan Rodgers a fost pus pe liber, iar Daily Mail anunță că Rafa Benitez este principalul candidat pentru postul vacant. Benitez a rămas liber de contract din 16 ianuarie 2022, după ce Everton l-a dat afară.

Tehnicianul spaniol a fost dat afară de Everton după numai 22 de meciuri. Sub comanda sa, "Caramelele" au câștigat șapte meciuri, au remizat în patru partide și au suferit 11 înfrângeri. După experiența de pe Goodison Park, Benitez a decis că are nevoie de o pauză.

Acum, Rafa este în pole-position pentru o revenire în Premier League. De-a lungul carierei, Benitez a mai condus Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid sau Newcastle. În 2004 a fost ales cel mai bun antrenor din lume, iar în 2005 a câștigat Liga Campionilor, alături de Liverpool.

Leicester se află într-o situație foarte dificilă. Campioana din 2016 ocupă locul 19 în Premier League, cu 25 de puncte. Everton și Leeds United împart locul 16, primul aflat deasupra zonei retrogradabile, cu 26 de puncte. Pe ultimul loc se află Southampton, cu 23 de puncte.

Leicester a strâns numai șapte victorii în 28 de meciuri și a suferit 17 înfrângeri. Mai mult decât atât, "Vulpile" au cea mai slabă apărare, cu 49 de goluri încasate. Leicester a reușit să câștige ultima oară pe 11 februarie, 4-1 contra lui Tottenham. De atunci au urmat șase înfrângeri și o remiză în toate competițiile.

Brendan Rodgers, out după 4 ani

Brendan Rodgers a condus-o pe Leicester City timp de patru ani. Acesta a adus două trofee pe King Power Stadium: Cupa Angliei și Supercupa Angliei.

În total, fostul manager al lui Liverpool și Celtic a adunat 204 meciuri pe banca lui Leicester. Sub comanda sa, echipa a triumfat în 96 de jocuri, a remizat de 37 de ori și a suferit 71 de înfrângeri.

Președintele lui Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, a explicat decizia: "Reuşitele echipei sub conducerea lui Brendan vorbesc de la sine. Am trăit unele dintre cele mai bune momente cu el antrenor şi îi voi fi mereu recunoscător. Însă în acest sezon rezultatele şi prestaţiile echipei au fost sub aşteptări. Am crezut că stabilitatea şi continuitatea sunt cheia revenirii.

Din nefericire, nu s-a văzut o îmbunătăţire şi, cu zece meciuri înainte de finalul sezonului, conducerea clubului alege să acţioneze pentru a ne proteja statutul de echipă de Premier League", a declarat Srivaddhanaprabha.