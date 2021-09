Giani Kiriță îi strânge cu ușa pe dinamoviști. "Va fi cel mai greu an din istoria clubului!" 

Dinamo a fost răpusă de FCSB pe Arena Națională, scor 0-6 (0-4), duminică seara, într-o partidă din etapa a opta a Ligii 1. Fost căpitan al echipei din Ștefan cel Mare, Giani Kiriță a crescut la Dinamo într-un vestiar cu nume sonore, precum Gică Mihali sau Ionuț Lupescu. Știe ce înseamnă spiritul Dinamo și cum să te sacrifici pentru formația roș-albă.

Giani Kiriță reliefează problemele din Ștefan cel Mare

Component al echipei într-o perioadă în care exista o conducere multicefală la Dinamo, Kiriță știe și ce înseamnă strategia unor oameni care pot da o direcție echipei într-o perioadă plină de frământări. Intrat în direct la Ora Exactă în Sport de la Pro X, Kiriță a scos pe tapet câteva probleme identificate.

"E și mai greu să privești un astfel de meci din afară. N-am fost la stadion, pentru că am simțit că o să fie ceva rău. E greu de tot să accept această înfrângere. Problemele sunt în trecut, nu doar la meciul acesta. Rezultatul reprezintă ceea ce s-a întâmplat greșit în trecut. Anul acesta va fi cel mai greu din istoria clubului. Dacă nu se mai fac niște transferuri rapid, se va duce jos.

"Am văzut un Dinamo fără repere"

Am văzut un Dinamo fără repere, degeaba aduci jucători care nu știu să joace în Liga 1. Sunt jucători tineri, fără experiență. Sunt tineri, nu au experiență, s-au pierdut când au jucat în fața a 30.000 de oameni", a declarat Giani Kiriță, luni dimineața, la Ora Exactă în Sport.

Echilibrul partidei s-a rupt în minutul 37, atunci când Steliano Filip a văzut cartonașul roșu, pentru un presupus fault la Valentin Gheorghe, în marginea terenului. Steliano Filip a refuzat să iasă de pe teren imediat după ce a primit cartonașul roșu, iar la finalul meciului a explicat de ce a făcut acest gest.

„Cum a văzut un stadion si o țară întreagă. Nu-mi place să critic arbitrajul, dar și-a bătut joc de niște familii, de suporteri. E clar, avem nevoie de arbitraj video. La VAR ar fi fost foarte simplu. Maximum galben. E clar că îmi reproșez, mi-am lăsat coechipierii cu un om mai puțin. Îmi pare rău. Îmi cer scuze pe această cale.

Am mai stat pe teren, pentru că am vrut să văd și eu pentru ce am luat cartonașul. L-am întrebat simplu, dar nu a vorbit pentru că știm cu toții că este un arbitru foarte arogant. Nu l-am înjurat, nu-mi stă în caracter. Nu l-am certat. I-am spus: „Spune-mi și mie de ce mi-ai dat „roșu”, ca să mă duc liniștit la vestiare”. N-a vrut să vorbească. „Ai trei minute să ieși, altfel întrerup partida!”, atât mi-a spus.

Mi s-a mai întâmplat și în trecut cu el. Chiar la meciul cu Mioveni, mi-a strigat el „nu faulta, nu faulta” și luăm gol, mulțumesc frumos. Astăzi la fel. Eu acum o să iau minimum două etape și cu ce mai scrie dânsul în raport, că se simte și atacat probabil, că este Istvan... Îi doresc sănătate. Dar să analizeze și el, pentru că avem familii cu toții și suferim", a declarat Steliano Filip, la final.