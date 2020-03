Gica Hagi a luat masuri radicale la Viitorul! Le-a injumatatit salariile jucatorilor! Clauza incredibila pusa de Hagi: ce vor pati cei care sunt depistati cu coronavirus

"Regele" a luat decizii drastice la echipa.

Campionatul Romaniei este suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, iar aceasta pauza ar putea aduce probleme serioase cluburilor de fotbal. Conducerea Viitorului a decis sa injumatatesca salariile jucatorilor, pentru a rezista financiar pana la reluarea meciurilor.

In plus, Gica Hagi va lua o masura radicala in cazul in care vreunul dintre jucatori va fi infectat cu coronavirus. Fotbalistii Viitorului au semnat un document conform caruia orice jucator depistat cu Covid-19 va fi amendat. In cazul in care nu respecta indicatiile si se imbolnavesc, "elevilor" lui Hagi li s-ar putea chiar rezilia contractele, anunta Prosport.