Fotografii SPECTACULOASE la stadionul Steaua! Arena este aproape FINALIZATA: se monteaza nocturna! Ministrul Sportului a mers in inspectie

Din articol Ionut Stroe, in inspectie la santier

"Noutatile apar in fiecare saptamana la stadionul Steaua. Lucrarile avanseaza intr-un ritm alert, iar de cateva zile muncitorii au trecut la montarea instalatiei de nocturna. Primele reflectoare au fost montate pe acoperis in dreptul tribunei VIP", a anuntat Steaua TV official, pe pagina lor de Facebook.

Ionut Stroe, in inspectie la santier

"Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a fost azi in vizita la cele trei stadioane care se construiesc pentru Campionatul European de fotbal, toata actiunea incepand in Ghencea, in jurul orei 10", a mai anuntat sursa citata.