Gaz Metan a iesit OFICIAL din insolventa! Vin banii la club si se viseaza la Europa! Anuntul facut de Gaz Metan

Gaz Metan Medias a reusit sa iasa din insolventa.

Clubul a primit o notificare din partea Tribunalului Sibiu, prin care a fost dispusa masura inchiderii procedurii insolventei. Dupa acest moment, la Medias au inceput sa ajunga si scrisorile de felicitari.

Liga Profesionista de Fotbal, prin presedintele Gino Iorgulescu, a trimis un mesaj catre primarul orasului, Gheorghe Roman, iar Federatia Romana de Fotbal, prin Razvan Burleanu, i-a transmis un mesaj presedintelui clubului, Ioan Marginean.

Ambele mesaje au vorbit atat despre evolutia echipei in acest sezon, cat si despre ceea ce spera cele doua institutii ca echipa va realiza in stagiunea urmatoare. In plus, LPF si FRF au tinut sa-si arate si sprijinul fata de Gaz Metan Medias.

Iesirea din insolventa inseamna ca cei de la Gaz Metan Medias vor putea juca in Europa in sezonul 2021/22, daca vor termina campionatul pe un loc care sa le asigure calificarea.

In plus, mediesenii vor putea face transferuri pe bani si vor putea plati salarii fara sa consulte administratorul special.